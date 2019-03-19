Gençler 18 Mart Çanakkale Zaferini Andı

Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü ile ortaklaşa yapılan anma programına Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, şube müdürleri, gençlik merkezleri müdürleri, yurt müdürleri ve gençler katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Kuran-ı Kerim tilaveti okunurken, Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Kenan Tozak, Yiğitbaşı Vakfı Başkanı Sefer Saadettin Yıldız, günün ve anlam önemine yönelik konuşmalar yaptı. Tasavvuf Müziği Sanatçısı Rahmi Olcay da gençlere konser verdi.

"BU MÜCADELE HİÇBİR ZAMAN BİTMEDİ, BİTMEYECEK"

Programda konuşma yapan Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu, Çanakkale ruhunu yaşayıp yaşatmaları gerektiğinin altını çizdi. Topoğlu, "Bu mücadele hiçbir zaman bitmedi, bitmeyecek. Bu ülke hem mazisiyle hem bugün hem de yarın böyle olmaya devam edecek. Bunun en güzel göstergelerinden bir tanesi Çanakkale'de verilen mücadeledir. Bugün bir seferberlik ilan etmemiz gerekir. Bu da ülkeyi çok sevmekle ve yaptığımız işi en iyi şekilde yapmakla olur" dedi.

"DÜNYANIN BİZİM GENÇLİĞİMİZE İHTİYACI VAR"

Topoğlu, dünyanın Türk gençliğine ihtiyacı olduğunu da kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü: Gençlik Hizmetleri olarak, çok özel programlar için Manisa'dayız. Bilindiği gibi Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Manisalı. Manisa'ya bakanımızın selamlarını getirdik. Adında gençlik geçen bakanlığın olması ülkemizin gençlere verdiği önemi gösteriyor. 20 milyonun üzerinde genç nüfusumuz var. Çok büyük bir potansiyele sahibiz. Sadece ülkemizin değil dünyanın bizim gençliğimize ihtiyacı var.Çok genç bir bakanlığımız var. Bünyemizde 300'e yakın gençlik merkezimizin yanı sıra 2.5 milyon üyemiz var. 38 adet kamp merkezimiz var. Bu kamplarda yılda 120 bin genci ağırlıyoruz. Bu rakamları artırmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Dokunamadığımız her bir gençten sorumluyuz. Tesislerimiz gençlerimiz için var. Gençlerimize tüm kapılarımız sonuna kadar açık." Program sonunda Gençlik Hizmetleri ve Genel Müdürü Emre Topoğlu, konuşmacılara tablo hediye ederken, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk de Topoğlu'na hediye takdim etti.