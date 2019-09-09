Gençler 30 saatlik "dijital maraton"da yarıştı

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı tarafından "Gönüllülüğün dijital hali" sloganı ile gerçekleştirilen Genç Hackathon, 30 saatlik maratonun ardından tamamlandı. Dereceye giren gençlere ödüllerini veren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bu çalışmanın gençleri yarınlara hazırlamayı amaçladığını belirterek, "Bakanlık olarak amacımız ülkemizi daha güçlü bir şekilde yarınlara taşımaktır" dedi.



Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından "Gönüllülüğün Dijital Hali" sloganı ile gerçekleştirilen Genç Hackathon, 30 saat süren maratonun ardından tamamlandı. 20 takımın yarıştığı ve iki gün süren dijital maratonun finalinde dereceye girenlere ödüllerini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi. Genç Hackathon finalinde sunumların ardından jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda "Null pointer exception" takımı birinci, "İyiApp" takımı ikinci, "Dijigo" takımı üçüncü oldu. Hackathon'da birinciye 25, ikinciye 15, üçüncüye de 10 bin lira para ödülü verildi. Bakan Kasapoğlu, bir de sürpriz yaparak Hackathon'a katılan 82 gence çeyrek altın hediye etti.



Finalin ardından gençlere seslenen Bakan Kasapoğlu, gençlerin iki gün boyunca önemli bir mesai harcadıklarına işaret ederek, "Emeğiniz, düşünceniz, gayretiniz, çabanız için hem şahsım, hem Bakanlığım, hem de ülkemiz adına sizleri kutluyorum. Biliyorsunuz biz gençlerimizin yarınları için çok güçlü olmalarını istiyoruz. Çünkü yarınlarda sizler tüm sorumlulukları alacaksınız. Ülkemizi, bu kutsal emaneti siz de gelecek nesillere aktaracaksınız. Siz ne kadar güçlü olursunuz bu emaneti o kadar yukarılara taşırsınız diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.



Hayata geçirilen bu çalışmanın gençleri yarınlara hazırlamayı ve üretime teşvik etmeyi amaçladığını dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Bu önemli çalışmaya katılan herkesi kutluyorum. Ailelerinizi de tebrik ediyorum. Bizler hepimiz bir aileyiz. Bakanlık olarak çalışma arkadaşlarımla beraber amacımız ülkemizi daha güçlü bir şekilde yarınlara taşımak, insanlığın selameti için, geleceği için çalışmak" diye konuştu.



Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2019'un "Gönüllülük Yılı" ilan edildiğini hatırlatarak, gönüllülüğün önemine vurgu yapan Bakan Kasapoğlu, sözlerini söyle sürdürdü:



"Eminim sizlerin de bir çabası olan gençlik olarak, yarınlar için çok güzel düşünceleriniz, projeleriniz var. 2019 Gönüllülük Yılı bizim yabancı olmadığımız bir kavramın gençlerimiz arasında daha kurumsal, daha sistematik bir şekilde yaygınlaşması, bir bilinci yarınlara taşıması açısından önemli bir çalışma. Bu çalışmada gönüllülüğü nasıl daha güçlü, geniş bir şekilde ülkemize, gençlerimize anlatırız çabasındayız. Zaten bizim ruhumuzda, geleneğimizde olan bu kavramı daha yukarılara taşımak amacımız buydu."



Sanayi Bakanı Mustafa Varank'ın da yarışmaya gelerek gençlere destek olduğunu hatırlatan Bakan Kasapoğlu, "Yarışmanın ilk gününde Sanayi Bakanımız sizlerle beraberdi. Ülkemizin sanayisi adına, teknolojik çalışmaları adına, sizlerde gördüğü heyecandan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti. Siz, bizim yüzümüzü hiçbir zaman kara çıkarmayacak, hep ak tutacak gençlersiniz. Sizler bu çalışmaya katılarak diğer arkadaşlarınıza da örnek oldunuz" şeklinde konuştu.



Yarışmaya katılan tüm yarışmacıların ödülü hak ettiğini belirten Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:



"Elbette ödül mekanizması önemli bir şey ama sizler hepiniz ödülü hak ettiniz. Bizim de içimize sinmedi bir kısmınızı ödülsüz göndermek. Çünkü her birinizin alın teri bizler için çok önemli. O yüzden her bir arkadaşımıza birer çeyrek altın hediye edeceğiz. Tekrar her birinize teşekkür ediyorum. Gönüllülük Yılı'nı sizlerle beraber daha başarılı bir şekilde değerlendireceğiz. İnsanların yardımına koşan gençler olarak diğer arkadaşlarımıza örnek olacağız."



Konuşmasının ardından tüm projeleri tek tek inceleyerek bilgi alan Bakan Kasapoğlu, daha sonra gençlerle hatırda fotoğrafı çektirdi. - ANKARA