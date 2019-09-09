Son Dakika Haberleri: Gençler 30 saatlik "dijital maratonda" yarıştı
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Gençler 30 saatlik "dijital maratonda" yarıştı

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından "Gönüllülüğün Dijital Hali" sloganı ile gerçekleştirilen Genç Hackathon yarışması finalinde "Null pointer exception" takımı birinci seçildi ve 25 bin liralık ödülün sahibi oldu.

Gençler 30 saatlik

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı tarafından "Gönüllülüğün Dijital Hali" sloganı ile gerçekleştirilen Genç Hackathon yarışması finalinde "Null pointer exception" takımı birinci seçildi ve 25 bin liralık ödülün sahibi oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığında 7 eylülde başlayan Genç Hackathon yarışmasının finalinde 20 takım yarıştı.

Takımlar, 30 saatlik sürede, gençlerin yaşamlarını kolaylaştıracak, gönüllülük faaliyetlerini iyileştirecek ve Gençlik ve Spor Bakanlığının gençler ile iletişimini güçlendirecek dijital çözümler ortaya koymaya çalıştı.

Yarışmanın sonunda takımlar, belirlenen sürede geliştirdikleri projeler hakkında jüriye sunum yaptı.

Sunumların ardından jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda "Null pointer exception" takımı birinci, "İyiApp" takımı ikinci, "Dijigo" takımı üçüncü oldu. Yarışmada ayrıca birinciye 25, ikinciye 15, üçüncüye de 10 bin lira para ödülü verildi.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:32 Kaynak: AA
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