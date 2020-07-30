Gençler 5 büyükşehir başkanını oyladı - Son Dakika

Gençler 5 büyükşehir başkanını oyladı

Türkiye nüfusunun yüzde 37.3'ünü oluşturan, nüfusu en fazla olan beş büyükşehir belediye başkanının gençlere yönelik çalışmaları araştırma şirketi AREDA Survey tarafından yapılan 15-35 yaş aralığındaki 7 bin 622 gencin katıldığı araştırmayla oylandı.

Gençler 5 büyükşehir başkanını oyladı, System.String[]

Türkiye nüfusunun yüzde 37.3'ünü oluşturan, nüfusu en fazla olan beş büyükşehir belediye başkanının gençlere yönelik çalışmaları araştırma şirketi AREDA Survey tarafından yapılan 15-35 yaş aralığındaki 7 bin 622 gencin katıldığı araştırmayla oylandı.

Türkiye siyasetinde kilit rol oynayan gençler, son yerel seçimlerin ardından göreve gelen nüfusu en fazla olan 5 büyükşehir belediye başkanını oyladı. Başkanların gençlere yönelik hizmetlerinin yer aldığı araştırmaya göre, AK Partili Alinur Aktaş yönetimindeki Bursa Büyükşehir Belediyesi, yüzde 67.1 oranında not aldı. Gençlere yönelik hayata geçirilen hizmetlerin değerlendirildiği ankette Aktaş'ı, yüzde 65 ile CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek izledi. Yapılan hizmetler açısından CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 63.2 oranıyla başarılı bulunurken, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 60.7 ve CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise 60.4 oranında kaldı.

Beş il nüfusun yüzde 37.3'üne karşılık geliyor

25-27 Temmuz tarihlerinde Araştırma Şirketi Areda Survey tarafından gerçekleştirilen Gençlik ve Yerel Yönetimler Anketi'ne, 15-35 yaş arası 7 bin 622 kişi katıldı. Türkiye'nin en kalabalık beş büyük şehri olan Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul ve İzmir'de yaşayan vatandaşlar, toplam 31 milyon 93 bin 444 kişiyle ülke nüfusunun yüzde 37.3'ünü oluşturuyor. AREDA Survey PBDP'si kullanılarak gerçekleştirilen anket, büyükşehir belediye başkanlarına, gençlerin penceresinden bakma fırsatı sundu.

Pandemiye bursa mührü

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisiyle mücadelede Türkiye çok önemli adımlar atarken, büyükşehir belediyeleri de gençlere yönelik yaptığı çalışmalarla değerlendirildi. Araştırma Şirketi Areda Survey'in yaptığı araştırmada yer alan "Pandemi döneminde büyükşehir belediyesinin gençlere yönelik hizmetlerinden memnun musunuz?" sorusu çarpıcı sonuçları ortaya koydu. Araştırmaya göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinde gençlere yönelik çalışmalarıyla yüzde 66.3 oranıyla takdir topladı. Bursa'yı, yüzde 65 ile Antalya, yüzde 64.1 ile Ankara ve yüzde 61,3 ile İstanbul ve yüzde 58.5 ile İzmir takip etti.

Meslek edinmek memnun etti

Gençlere yönelik meslek edindirme çalışmalarına büyük önem veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarının da meyvesini topladı. Araştırmada, "Büyükşehir belediyesinin kişisel gelişiminize yönelik meslek edindirme kursları, kişisel gelişim kurs/sertifika programları/eğitim vb. hizmetlerinden ne derece memnunsunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 73.2'si Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını başarılı bulduğunu ifade etti. Ankette, Bursa'yı, yüzde 68.1 oranıyla Ankara, yüzde 65'lik oranla İstanbul, yüzde 62.9'luk oranla Antalya ve yüzde 61.9 ile İzmir takip etti.

Bursa'da kaliteli yaşam var

Büyükşehirlerde sunulan yaşam kalitesinin de oylandığı araştırmaya göre, gençler yüzde 68.7'lik oranla en çok Bursa'da yaşamaktan memnun. "Büyükşehir belediyesinin size sunmuş olduğu yaşam kalitesinden ne derece memnunsunuz?" sorusunun yer aldığı anket sonuçlarına göre, Bursa'yı, yüzde 68.3 ile Ankara, yüzde 66.8 ile Antalya, yüzde 62.1 ile İstanbul ve yüzde 59.7 ile İzmir izledi.

Antalya'da yaşamaktan memnunlar

Aynı ankette yer alan 'yaşadığınız şehirden memnun musunuz' sorusuna, Antalya'da yaşayan gençlerin yüzde 71.4'ü memnunum yanıtı verdi. Araştırmaya göre Bursa'da yaşayan gençlerin yüzde70.1'i, Ankara'da yaşayan gençler ise yüzde 69.2'si yaşadıkları şehirden memnun. İstanbul'da yaşayan gençlerin memnuniyet oranı 68.9 olurken bu oran İzmir'de 63.7 oldu.

İstanbullu gençler yeşil istiyor!

Yaşam kalitesini artıran en önemli faktörlerin başında yeşil alan geliyor. Ankette yer alan 'şehrinizdeki yeşil alanları yeterli buluyor musunuz' sorusuna, Bursa ve Antalya'daki gençler yüzde 69.9 oranında evet dedi. Ankete göre, İzmir'deki gençlerin yüzde 64.9'u yaşadıkları şehrindeki yeşil alanları yeterli bulurken, Ankara'da bu oran 53.7'de kaldı. İstanbul ise yeşillik açısından gençleri en az memnun eden şehir oldu. Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul'un yeşil alanlarından gençlerin memnuniyet oranı yüzde 45.3.

Bursa spor'da da önde

Gençlerin memnuniyet anketinde yer alan dikkat çekici sorulardan biri de, "Büyükşehir belediyesinin sunmuş olduğu spor olanaklarından memnun musunuz?" oldu. Bu soruya Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin spor olanlarından memnun olan gençlerin oranı yüzde 65.8 olurken, Bursa'yı yüzde 64.4. ile Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin olanakları izledi. Sportif faaliyetlere sunulan imkanlar açısından memnuniyet duyulan bu iki belediyeyi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yüzde 63.6, İzmir Büyükşehir Belediyesi yüzde 63.4, Antalya Büyükşehir Belediyesi yüzde 61.7 ile izledi.

Ankara yetenekte sınıfta kaldı

"Bulunduğunuz şehir size yeteneklerinizi keşfetmek için fırsatlar sunuyor mu?" şeklindeki soruya yüzde 58 oranında Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin olanak tanıdığı ifade edildi. Ankete katılan gençler, Antalya'dan sonra Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde 55.2 ile yeteneklere olanak tanıyan faaliyetleriyle dikkat çektiğini belirtti. Ankete göre, İzmir yüzde 53.7, İstanbul 52.7 oranlarıyla gençlerin yeteneklerine kulak verirken, Ankara Büyükşehir Belediyesi bu konuda sınıfta kaldı. Gençlere göre Ankara'da yüzde 46.9 oranıyla yeteneklerin keşfine imkan tanınıyor.

Ankara kültür'de başarılı

"Büyükşehir belediyesinin gençlere yönelik uyguladığı kültür-sanat faaliyet ve hizmetlerinden ne derece memnunsunuz" sorusunu yanıtlayan gençlerin yüzde 71'i Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın çalışmalarından memnun. Kültürel alanda yaptığı çalışmalarla gençlerin takdirini toplayan Yavaş'ı, yüzde 68.8'lik oranla Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yüzde 68.3 ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş takip etti. Kültürel alanda, Ekrem İmamoğlu 64.4, Tunç Soyer ise yüzde 59.7'lik oranla başarılı bulundu. - ANTALYA

Antalya, Ankara, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 12:14

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gençler 5 büyükşehir başkanını oyladı - Son Dakika
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