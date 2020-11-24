Gençler 6 ayda iş sahibi olacak - Son Dakika

Gençler 6 ayda iş sahibi olacak

ASO-SEM Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Tütek: "İŞKUR ile birlikte yürüttüğümüz MEGİP bir eğitim projesi değil, esasında bizim bir istihdam projemiz"

"Bizim işverenlerden beklentimiz kursiyerlerimizin yüzde 50'sinin istihdam edilmesiydi ama kursiyerlerimizin hemen hemen tamamı istihdam edildi. Her hangi bir şekilde kursiyerimizin bir manisi yoksa direkt istihdam edildi"

ANKARA - ASO-SEM Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Tütek, İŞKUR ile birlikte yürüttükleri Mesleki Eğitim Gelişim Programı ile amaçlarının gençleri 3-4 yıllık tecrübeye altı ay gibi kısa bir sürede eriştirmek olduğunu belirterek, "Bizim işverenlerden beklentimiz kursiyerlerimizin yüzde 50'sinin istihdam edilmesiydi ama kursiyerlerimizin hemen hemen tamamı istihdam edildi" dedi.

Ankara Sanayi Odası Sürekli Eğitim Merkezi (ASO-SEM), Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ile ortak yürüttüğü ve Sincan Organize Sanayi 1 Bölgesi'nde kurduğu Mesleki Eğitim Gelişim Programı projesi ile birçok iş koluna alanında bilgili eğitmenlerle birlikte işinde uzman bireyler yetiştirerek istihdama katkı sağlıyor. Herhangi bir yerden mezun olma şartının olmadığı, 18 yaşını doldurmuş her bireyin katılabileceği ve vatandaşlık şartı aranmayan kurslarda endüstriden sanayiye, tekstilden mobilya döşemeciliğine kadar birçok alanda tamamen ücretsiz eğitimler veren ASO-SEM'de amaç hem işsizlik problemini ortadan kaldırmak hem de istihdama katkıda bulunmak. 6 aylık iki dönemden oluşan eğitim periyodunda kursiyerler ilk 3 aylık dönemde ASO-SEM'de haftanın 3 günü eğitim görüp, ardından 2 gün ileride çalışanı olacağı firmada staj eğitimi alıyor. Kursiyerler ikinci 3 aylık dönemde ise bu kez 5 gün işletmeye giderek hem adaptasyon sürecini aşıyor hem de oryantasyon eğitimi almış oluyor. Eğitim gören tüm kursiyerlerin masrafları ise ASO-SEM ve İŞKUR tarafından karşılanıyor. Kursiyerler aynı zamanda bu 6 aylık eğitim sürecinde günlük 89 lira cep harçlığı alıyor.

Başkent'te Sincan Organize Sanayi 1 Bölgesi'ndeki eğitim alanlarında eğitim gören kursiyerler, öğrenimlerini tamamladıktan sonra ise staj eğitimi gördüğü firma tarafından işe girme garantisi altına alınarak iş sahibi oluyor. Son teknoloji makinalar ve alanında uzman eğitmenler tarafından 6 aylık sıkı bir eğitimden geçen kursiyerler sonrasında iş hayatına atılarak hayatını idame ettirebiliyor. Şu anda aktif 12 meslek dalında eğitim veren ASO-SEM, talep gelmesi durumunda 40- 50 kadar meslek kolunda da eğitim verebilecek kapasiteye sahip. Projeden faydalanmak isteyenler ise gerek İŞKUR üzerinden, gerek ASO-SEM'den, gerekse "www.aso-sem.com" üzerinden başvuru yapabiliyorlar.

"Bu sanayi, okul ve bireyin birleştiği çok önemli bir proje"

Proje ile ilgili detayları aktaran ASO-SEM Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Tütek, "Ben ASO-SEM'i sürekli istihdam merkezi olarak isimlendiriyorum. ASO-SEM'e gelmiş arkadaşlarımız firmalarını, mesleklerini seçmiş arkadaşlarımız oluyor. Bizim ASO-SEM'de görevimiz onlara firmalarında yaklaşık 5 sene sonra edinecekleri tecrübeyi onlara vermek ve becerileri sunabilmek. ASO-SEM'e gelen arkadaşlarımız kendi seçtikleri ve sevdikleri meslekte, çalışmak istedikleri meslekte gerçek fabrikalarda gördükleri makinalar bekliyor. Onlara o makinaları kısa süre içerisinde üç artı üç aylık bir süre içerisinde onlara 5 yıllı beceriyi sunabilecek hocalarımız orada kendilerini bekliyor. Aynı zamanda bu sanayi, okul ve bireyin birleştiği çok önemli bir proje. Dediğim gibi bir eğitim projesi değil, esasında bizim bir istihdam projemiz. Tek amacımız da oradaki gençlerimize yaklaşık üç ile dört yıllık tecrübeye üç ay gibi kısa bir sürede onları eriştirmek. Bu yüzden de ASO-SEM'de gördüğünüz tamamen firmalarda kullanılan makineler" dedi.

Beklenilenin üzerinde istihdam elde ettiklerini kaydeden Tütek, "İstihdam kursa başlamadan önce başlıyor. İlk işimiz evlendirmek. İlk işimiz adaylarımızı firmamızla evlendiriyoruz. O andan itibaren artık firmanın çalışanları oluyorlar. Bu üç ay boyunca boyunca kursları devam ettikten hemen sonra arkadaşlarımız üç aylık stajlarını firmalarda tamamladıktan sonra zaten oradaki firmalara dahil oluyorlar. Şimdiye kadar geçirdiğimiz süreç bunu çok net gösterdi. Şimdiye kadarki iki eğitim sürecimiz bunu çok net gösterdi. Bizim işverenlerden beklentimiz kursiyerlerimizin yüzde 50'sinin istihdam edilmesiydi ama kursiyerlerimizin hemen hemen tamamı istihdam edildi. Her hangi bir şekilde kursiyerimizin bir manisi yoksa direkt istihdam edildi" ifadelerini kullandı.

Bütün masrafları karşıladıklarını dile getiren Tütek, "Kursiyerlerimizin bütün masrafları İŞKUR tarafından karşılanıyor. Birçok masrafı da ASO-SEM tarafından karşılanıyor. Bu tamamen istihdam odaklı, istihdam güdümlü bir proje. Sadece eğitim sırasındaki masrafları değil, eğitimin bitiminde bir Mesleki Yeterlilik Kursu belgesi ile taçlandırılıyor. MYK belgesinin tamamen masrafları da İŞKUR ve MYK tarafından ödeniyor. Kursiyerlerimiz hiç para ödemiyor aksine kursa katıldığı her gün başına bugün için günlük 89 lira cep harçlığı alıyorlar. Bunun da tek amacı var. Çalışan kişilerin çalıştıkları süre içerisinde geçindirmek zorunda kaldıkları bir de evleri var. Onlara bu eğitimi aldırırken hayattan kopartamayız. Üç aylık bir süre içeresinde gelirsiz bırakamayız. Amaç onların bu süre içerisinde belli bir gelire sahip olmasını sağlamak" diye konuştu.

"Şu anda 12 farklı alanda meslek eğitimimiz var"

Çeşitli alanlarda eğitim vermeye hazır olduklarını söyleyen ASO-SEM Müdürü Ruhi Kılıç, "Burası Ankara Sanayi Odası'nın Sürekli Eğitim Merkezi, buraya katılmak için herhangi bir kurum mezunu olmak gerekmiyor. Normalde 18 yaşını dolduran herhangi bir eğitimi tamamlamış, hiç mesleği olmayan birisi buraya kursa katılabilir. Mesleğini değiştirmek isteyen kursa katılabilir veya mesleğinde eksiği olup da burada tamamlamak isteyen katılabilir. Buranın diğer kurslardan en önemli farklılığı İstihdama dayalı olması. Buraya kursa geldikten sonra ucu açık değil. Biz kurslarımızda önce istihdamı belirliyoruz sonra bu alanda çalışmak isteyenlerle irtibat kurarak, mesleki eğitimlerini tamamlıyoruz ve işe yerleştiriyoruz. Bu süreçte bize en büyük desteği de İŞKUR veriyor" açıklamalarında bulundu.

Kursiyerlere eksiklerini tamamlayabilme imkanı sunduklarına dikkat çeken Kılıç şunları söyledi:

"İŞKUR işsizliği azaltma çerçevesinde, çalışmak isteyen vatandaşlarımıza gerek meslekteki eksiklerini tamamlayarak, gerekse yeni meslekler öğrenerek çok kısa sürede iş ortamına adapte olabilecek, işe geçiş sağlayabilecek imkanlar sunuyor. Türkiye'nin he yerinden, Ankara'dan meslek eğitimine katılmak isteyenler, yeni bir meslek öğrenmek isteyenler, iş arayanlar, kısa sürede işe geçmek isteyenler için bulunmaz bir fırsat. Bu merkeze gelerek yeni bir meslek öğrenebilirler, mesleklerini değiştirebilirler, mesleklerinde daha ileri seviyeye geçebilirler ve üniversite ortamında, tabiri caizse mesleki eğitim ortamı itibariyle, yüksek teknoloji üssü niteliğinde mesleğin en son özelliklerini bire bir uygulama yaparak mesleklerini öğrenip hayatlarını kazanabilirler."

Farklı iş alanlarında eğitim imkanı sunduklarını hatırlatan Kılıç, "İŞKUR veri tabanından işsizlik kaydı yaptıranlar buraya başvurabiliyorlar, kendileri doğrudan bizim web sayfamızı ziyaret ederek başvurabiliyorlar. Firmalara önce iş için başvurup firmalardan tarafından buraya mesleki eğitimini tamamladıktan sonra işe alınmak üzere yönlendirilebiliyorlar veya şahsen direk buraya gelip ben meslek öğrenmek istiyorum, işe girmek istiyorum şeklinde başvuru yapabiliyorlar. Bizim şu anda 12 farklı alanda meslek eğitimimiz var. CNC programlama, CNC düz operatörlük, kaynakçılık, elektrik, plastik teknolojisi, kontrol, enstürmantasyon, ölçme - kontrol, mobilya, iç mimari, pinomatik hidrolik. Çok değişik alanlarda hem mavi yaka dediğimiz meslek alanlarında hem de beyaz yaka dediğimiz meslek alanlarında önce istihdamı sağlıyoruz, ilana çıkıyoruz, bize başvurarak mesleklerin açık olan alanlarında eğitimlerine devam ediyorlar. Biz önce istihdamı oluşturup sonra eğitime açtığımız için aslında 40 - 50 alanda biz mesleki eğitimi veriyoruz her türlü alanda ama önce istihdam sınırı belirlediği için, istihdama açık alanlar belirleniyor o alanlara öncelik veriliyor" diye konuştu.

"Kursiyerlerimizin başladığı günden itibaren işi hazır"

Kursiyerlere eğitim veren Makine Teknolojisi Alan Şefi Murat Toprak, "Şu anda organize bölgemizde en çok aranan eleman CNC torna operatörü ve CNC frezee operatörü. Biz önce üniversal tezgahlardan başlayarak sonra CNC tezgahlara geçiş yaptırıyoruz. Kursiyerlerimizin başladığı günden itibaren işi hazır. Burada 12 haftalık bir eğitim veriyoruz. Üç gün burada fiili uygulamalı eğitim yapıyorlar iki günde işletmeye gidiyorlar. İlk 12 hafta böyle geçiyor. Onlar adaptasyon süresinden faydalanıyor. İkinci 12 haftada da haftada 5 gün işletmeye giderek artık oraya iyice alışıyorlar. Üretime alışıyorlar. İkinci 12 haftanın bitiminde de firma onları işe yerleştiriyor. Böylece sadece CNC torna ve frezee alanı ile kalmayıp değişik 10 alanında eğitim veriyoruz. Konularımızı seçerken de Mesleki Yeterlilik Kursu'nun belirlediği kurallar çerçevesinde eğitim veriliyor. Dolayısıyla buradan çıkan elamanlar direk MYK belgesi almak için sınava girebiliyorlar" ifadelerini kullandı.

"İşimden gayet memnunum"

Kursiyer olarak başladığı eğitimden iş sahibi olarak çıkan CNC Frezee Operatörü Burak Durmuş, "Buraya başlamadan önce bir çok farklı meslekle uğraştım. Buraya CNC torna kursiyeri olarak başladım. Daha öncesinde bu mesleğe dair bir bilgim yoktu. Bilgi sahibi değildim. Üç aylık burada teorik ve pratik olarak uygulamalı eğitim gördük. Bu gayet kapsamlıydı. Bunun haricinde haftanın 5 günü buradaydık bir günü staj olarak işletmeye gittik adaptasyon süreci oldu. Bu süreçte işletmede de ayrı şeyler öğrendik. Burada öğrendiklerimizin üzerine orada da kattık. Üç aylık eğitim süreci bittikten sonra staj için gönderildiğimiz işletmede tekrardan bir üç ay sürekli staja başladık. Burada CNC torna kursu aldım. Üniversal torna öğrendim. Oraya gittiğimde kalıpçılık üzerinde çalıştım. En son olarak CNC frezee'ye alındım şu anda CNC frezee operatörü olarak devam ediyorum. İşimden gayet memnunum. Mesleğin en baş noktasından, temelinden başlanılıyor. En üst kısmına kadar gidiliyor. Burada davranışlar zaten gayet iyi. Abi kardeş gibi de olmuyor bir aile havası var tam olarak. Okuldan biraz daha üst seviyede burası. Şartlardan gayet memnunum biz buraya geldiğimiz sürece para olarak da destek sağlandı. Günlük giderlerimizi karşılamaya yetecek şekilde ücrette ödendi bize" dedi.

"Artık güzel bir yerde çalışıyorum"

Başka ülkenin vatandaşlarının da yararlandığı projede eğitim gördükten sonra iş sahibi olan Suriyeli Elektrik Pano Montajcısı Ahmet Sabır, "Türkiye'ye 5 yıl önce geldim. Dil öğrenip çalışmaya başladım. Çoğu yerde çalıştım ama istediğim ve düşündüğüm gibi değildi. Sıkıntılar yaşadım. Sonra araştırırken ASO-SEM'i buldum. Hem iş eğitimi, hem meslek eğitimi, hem de günlük harçlığı da veriyorlar. Aynı zamanda da sonunda kesin iş bulunuyor diye belirttiler. Baktım araştırdım yabancı da alıyorlar ve direk başvurdum. Sonra bol bilgili bir hoca ile eğitim aldım ve staj yaptım. Staj yaptıktan sonra beni aldılar. Artık güzel bir yerde çalışıyorum ve gayet memnunum" diye konuştu.

Dikiş eğitimi gören kursiyerlerden Cemile Özkan ise şunları söyledi:

"Pazartesi günü başladık. İlk gün overlok üzerine eğitim aldık. Bugün de dikiş makinası üzerinde dikiş teknikleri üzerine eğitim alıyoruz. Dördüncü günümüz bugün eğitimdeki. Bu şekilde devam ediyor. Şartlardan memnunum. Şu anda güzel gidiyor. Bir sıkıntı yaşamadık. Akıcı bir şekilde derslerimiz devam ediyor. Hocamız güzel ilgileniyor bizimle. Fazla zorlanmadık"