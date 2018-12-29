Gençler 82 Sayı Fark Attı
50 dakika önce
Ankara U-18 Genç Erkekler Basketbol Ligi 1. Kümede mücadele eden Mamak Belediyesi Genç Basketbol Takımı, Ankara Anadolu Basket Spor Takımı'nı 117-35 mağlup etti.
Ankara
U-18 Genç
Erkekler Basketbol Ligi 1. Kümede mücadele eden Mamak Belediyesi
Genç Basketbol Takımı, Ankara Anadolu Basket Spor Takımı'nı 117-35 mağlup etti. MEB Spor Salonu'nda oynanan maçta rakibine 82 sayı fark atan Yeşil-Beyazlılar galibiyet serilerine bir yenisini daha ekledi.
Parola galibiyet
Genç Takım'ın her maça galibiyet parolası ile çıktığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül
, "Genç takımımızın aldığı başarılı sonuçlar hedefe emin adımlarla ilerlediklerini gösteriyor. Şampiyonluğa her maç daha da yaklaşan gençlerimiz ilçemizin de gurur kaynağı oluyor. Kendilerini tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum" dedi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 11:00 Kaynak: İHA
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