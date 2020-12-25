Gençler, Acıgöl'ün çevresini temizledi - Son Dakika

Konya'nın Karapınar ilçesinde, İlçe Gençlik Merkezi üyeleri ve Karapınar Genç Kızılay ekibi Acıgöl'de çevre temizliği yaptı.

İlçeye 10 kilometre mesafede bulunan, özellikle yaz aylarında ziyaretçi akınına uğruyan Acıgöl'ün çevresindeki atıklar temizlendi.

Yaklaşık 40 kişi 4 saat boyunca çevreye atılan içki şişeleri, sigara izmaritleri ve yiyecek atıklarını poşetlere topladı.

Çöp poşetler Karapınar Belediyesi ekiplerine teslim edildi.

İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Muhammet Ali Karakul, konuya ilişkin, "Birkaç haftadır ilçenin farklı noktalarında çevre temizliğinde bulunuyoruz. İnsanların sıkça gittiği yerlerdeki kirlilikten rahatsızlık duyuyoruz. Gönüllü öğrencilerimizle bu farkındalık çalışmalarını yapıyoruz. Bu etkinliğe Karapınar Genç Kızılay ekibi de destek verdi. Kendilerine teşekkür ediyorum. Amacımız çevreye duyarlı gençlerin yetişmesine katkıda bulunmak ve bizden sonraki nesillere temiz bir dünya bırakabilmek." açıklamasını yaptı.

Çevre Temizliğine katılan gönüllü gençler de bu faaliyete katılmaktan memnun olduklarını belirterek, herkesi çevre konusunda duyarlı olmaya davet etti.