Gençler, "Akıllı Mobilya ile Çalışma Hayatında" projesi imzalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gençler, 'Akıllı Mobilya ile Çalışma Hayatında' projesi imzalandı - Son Dakika

Gençler, "Akıllı Mobilya ile Çalışma Hayatında" projesi imzalandı

6 saat önce

Kırşehir'de, 2019 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Kırşehir Mesleki Eğitim Merkezi'nce hazırlanan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenmeye hak kazanan "Gençler Akıllı Mobilya ile Çalışma Hayatında" projesinin sözleşmesi imzalandı.

Gençler,

Kırşehir'de, 2019 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Kırşehir Mesleki Eğitim Merkezi'nce hazırlanan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenmeye hak kazanan "Gençler Akıllı Mobilya ile Çalışma Hayatında" projesinin sözleşmesi imzalandı.


Kırşehir Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) arasında yapılan Proje Sözleşmesi İmza programında konuşan Vali İbrahim Akın, "Hayata geçecek olan bu proje ile Kırşehir'in mobilya sektöründe mevcut imkanlarının yetersiz kalması sebebiyle il dışından karşılanan bazı işler ilimizde yapılabilir hale gelecek ve bu sayede gençlerimize yeni eğitim ve istihdam imkanları sağlanacaktır"dedi.


Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Şevket Karadeniz ise, projenin Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Vizyonunda öncelikli hale getirilen mesleki eğitimin güçlendirilmesine uygun bir proje olduğunu ve proje kapsamında kurulacak üretim hattı ile Kırşehir Mesleki Eğitim Merkezinin ülkemizde bu eğitimi veren birkaç kurumdan birisi olacağını belirtti.


Projenin kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek için yenilikçiliği destekleyeceğini söyleyen Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Bekir Varol da konuşmasında, "Proje kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ajanslar aracılığı ile yürütülmekte" diye konuştu.


Program, Vali Akın'ın yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz ve Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Bekir Varol tarafından protokolün imzalanması ile sona erdi. - KIRŞEHİR

Murat Erat, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:20 Kaynak: İHA
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