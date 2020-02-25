Gençler Arası Şiir Okuma Yarışması başvuruları başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gençler Arası Şiir Okuma Yarışması başvuruları başladı - Son Dakika

Gençler Arası Şiir Okuma Yarışması başvuruları başladı

6 saat önce

Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Gençler Arası Şiir Okuma Yarışması'nın başvuruları başladı.

Gençler Arası Şiir Okuma Yarışması başvuruları başladı, System.String[]

Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Gençler Arası Şiir Okuma Yarışması'nın başvuruları başladı.


Yarışma ile ilçe genelindeki okullarda okuyan gençlerin kendilerini ifade edebilmeleri, topluluk önünde şiir okumalarına ortam hazırlayarak öz güven gelişimlerine katkıda bulunulması amaçlanıyor. Öğrencilerin yaşadıkları ve okudukları ilçe hakkında bilinç oluşturmanın yanı sıra bu kapsamda milli, ahlaki veya insani duyarlılık, doğru diksiyon kullanımı, hafıza gelişimi, etkin jest ve mimik kullanımını hedefleyen "Gençler Arası Şiir Okuma Yarışması"na Eyüpsultan ilçesi okullarında okuyan 15 - 18 yaş arası tüm öğrenciler katılabilecek. Son başvuru tarihi 6 Mart 2020 olan yarışmaya katılacak adayların isimlerini, şiirlerini, fon müziklerini, okul, sınıf ve iletişim bilgilerini halictenbirses@gmail adresine belirtilen başvuru gününe kadar iletmeleri gerekiyor.


Finali 16 Nisan 2020 Perşembe günü


Serbest konulu yarışmanın finali 16 Nisan 2020 Perşembe günü Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilecek. Final günü performanslarını sergileyecek olan öğrenciler bağımsız jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek. Değerlendirme sonucu dereceye giren öğrenciler çeşitli ödüller kazanırken, dereceye giremeyen öğrencilere ise mansiyon ödülleri verilecek. Yarışmada dereceye giren öğrenciler arasında 1.'ye tablet ve bisiklet 2.'ye tablet, 3.'ye ise bisiklet ödülü verilecek. - İSTANBUL

Eyüpsultan Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:22 Kaynak: İHA
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