Gençler Arası Şiir Okuma Yarışması İl Birinciliği Düzenlendi
1 saat önce
Erzincan'da Gençler Arası Şiir Okuma Yarışması yapıldı.
Erzincan
'da Gençler Arası Şiir Okuma Yarışması yapıldı. Erzincan Gençlik Merkezi'nde düzenlenen yarışmada vatan sevgisi temalı şiirler okuyan gençler büyük beğeni kazandı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bin yıllık kültürümüzün ayrılmaz parçası olan Türk Müziği, Şiir ve Tiyatronun gençlerce benimsenmesi, yaşatılması ve değerlerimizin sahneye taşınması amacıyla hayata geçirilen Gençler Arası Şiir Okuma Yarışması İl Birinciliği Erzincan Gençlik Merkezi'nde yapıldı. 14-17 ve 18-25 yaş grubu arası erkek ve bayan kategorisinde düzenlenen il birinciliği yarışmasına 16 genç katıldı. Vatan, Milli Mücadele, Bağımsızlık ve Kahramanlık sevgisini anlatan şiirlerin okunduğu yarışmada 14-17 yaş grubu erkek kategorisinde Hasan Berkay
Durdu birinci olurken yine 14-17 yaş grubu bayan kategorisinde Nuray Sunar birinci oldu. 18-25 yaş grubu erkek kategorisinde Hamza Işık
birinci olurken yine 18-24 yaş grubu bayan kategorisinde İrem Kezban Erman birinci oldu. Düzenlenen Şiir Okuma Yarışması İl Birinciliği yarışmasında dereceye girenler 15 Nisan 2019 tarihinde Van
'da düzenlenecek olan grup yarışmasında Türkiye
finaline katılmak için yarışacaklar. - ERZİNCAN
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:07 Kaynak: İHA
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