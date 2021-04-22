Gençler arası tiyatro, şiir ve ses yarışmalarına başvurular devam ediyor - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen gençler arası tiyatro, şiir ve ses yarışmalarına başvurular devam ediyor.

Tiyatro, şiir ve ses yarışması olarak 3 farklı kategoride düzenlenen yarışmalara, 14-29 yaş aralığındaki gençler, 30 Haziran'a kadar başvuru yapılabilecek.

Türkiye finalleri 9, 10 ve 12 Ağustos'ta yapılacak yarışmalarda, birinciler dizüstü bilgisayar, ikinciler akıllı telefon, üçüncüler akıllı saat ile ödüllendirilirken ilk 20'ye girenlere ise 250 lira değerinde kitap hediye edilecek.

Ayrıca, ses yarışmasında birinci olan yarışmacı, ünlü bir sanatçıyla stüdyo ortamında düet yapmaya hak kazanacak.

Yarışmalarla ilgili detaylı bilgi ve başvuru için "http://gencizbiz.gsb.gov.tr" internet adresi ziyaret edilebilir.