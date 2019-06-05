Son Dakika Haberleri: Gençler arasında bıçaklı kavga: 9 yaralı
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Gençler arasında bıçaklı kavga: 9 yaralı

1 saat önce

Kütahya'da iki köyün gençleri arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 9 kişi, hastaneye kaldırıldı Edinilen bilgiye göre, Doğalar köyünde yaşayan bir grup genç ile Kızılcaören köyünden bazı gençler arasında Çöğürler köyü yakınlarında tartışma çıktı.

Gençler arasında bıçaklı kavga: 9 yaralı, System.String[]
Kütahya'da iki köyün gençleri arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 9 kişi, hastaneye kaldırıldı Edinilen bilgiye göre, Doğalar köyünde yaşayan bir grup genç ile Kızılcaören köyünden bazı gençler arasında Çöğürler köyü yakınlarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan ve bıçak kullanılan kavgada Bayram ve Ali Ö, Uğur ve Ali A, Mehmet Ali ve Halil İbrahim Ç, Bahtiyar Y, Veysel Ö. ve Ramazan D. yaralandı. Yaralanan gençler, Kütahya- Afyonkarahisar kara yolundaki akaryakıt istasyonuna gelerek trafik polislerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, bıçakla farklı yerlerinden yaralanan gençleri Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Olayın ardından kaçan ve kavgaya karıştıkları tespit edilen 6 kişi, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
(Hüseyin Efe/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 07:45 Kaynak: İHA
Kızılcaören, Kütahya, Güncel
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