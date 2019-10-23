Son Dakika Haberleri: Gençler arasında parkta çıkan kavga kanlı bitti
Son Dakika 3. Sayfa Gençler arasında parkta çıkan kavga kanlı bitti

Gençler arasında parkta çıkan kavga kanlı bitti

56 dakika önce

Gençler arasında parkta çıkan kavga kanlı bitti 14 yaşındaki genç, 15 yaşındaki genci bıçakla yaraladıDENİZLİ - Denizli'de yaşanan iki genç arasında yaşanan kavgada 14 yaşındaki genç, 15 yaşındaki yabancı uyruklu genci bacağından bıçaklayarak yaraladı.

Gençler arasında parkta çıkan kavga kanlı bitti

14 yaşındaki genç, 15 yaşındaki genci bıçakla yaraladı

DENİZLİ - Denizli'de yaşanan iki genç arasında yaşanan kavgada 14 yaşındaki genç, 15 yaşındaki yabancı uyruklu genci bacağından bıçaklayarak yaraladı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Pamukkale ilçesi İncilipınar Parkı'ndan meydana geldi. İddialara göre, parkta kız arkadaşı ile dolaşan İ.K., ile yabancı uyruklu B.S., arasında bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu İ.K., cebinden çıkardığı bıçakla B.S.'yi bacağının iki yerinden bıçakladı. Olayın ardından İ.K., kaçarken, B.S., ise çevredekilerin çağırdığı ambulans ile Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan İ.A., ise polis ekiplerinin takibi sonrası kısa sürede yakalanarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Gençler arasında parkta çıkan kavga kanlı bitti

Pamukkale, Denizli, kavga, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:20 Kaynak: İHA
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