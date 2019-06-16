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Gençler arasında sıra kavgası

4 dakika önce

Iğdır'da gençler arasında çıkan kavgaya bekçiler müdahale etti.

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Iğdır'da gençler arasında çıkan kavgaya bekçiler müdahale etti.

Olay, akşam 22.00 sıralarında Iğdır'ın en işlek caddesi olan Vali Yolu üzerinde meydana geldi. Yoğunluğun yaşandığı saatte cadde üzerinde bulunan boks makinesi sırası yüzünden gençler arasında kavga çıktı. Cadde üzerinde görevli bekçiler olaya müdahale ederek kavgaya karışan gençleri ayırdı ve gözaltına aldı. Kavgaya karışanlar daha sonra polis merkezine götürüldü. - IĞDIR
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 09:07 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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