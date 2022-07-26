Gençler arasındaki kavga sebebi şaşırttı: Yolu paylaşamayınca bıçakladı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iddiaya göre yolu paylaşamayan iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Adapazarı'nın en işlek yerlerinden olan Çark Caddesi'nde iddiaya göre, yolu paylaşamayan H.S. ile Y.U. arasında tartışma yaşandı. Tartışma yerini kavgaya bırakması sonrasında Y.U. yanında bulunan bıçakla H.S.'yi yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırılırken saldırgan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA