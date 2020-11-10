Gençler Atatürk için fidan dikti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye'de başlatılan ağaç dikme seferberliği kapsamında Erzurum GSİM Gençlik Liderleri ve Gönüllü gençler 10 Kasım Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yılında fidan diktiler.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezleri Gençlik Liderleri ile gönüllü gençler Atatürk için fidan dikti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye'de başlatılan ağaç dikme seferberliği kampanyasına iştirak eden Erzurum GSİM Gençlik Merkezi Müdürlükleri ile gönüllü gençler 10 Kasım Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. Yıl dönümünde fidan dikerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andılar. Gençlik Hizmetleri Müdürü Muammer Aydın, Gençlik Faaliyetleri Şube Müdürü Letif Arslan ile GSİM Tesisler Şube Müdürü Köksal Kaçmaz'ın da katıldığı fidan dikme etkinliğinde fidanlar Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk anısına toprakla buluştu. Gençlik Hizmetleri Müdürü Muammer Aydın, 10 Kasım fidan dikme etkinliğine katılan gençlik liderleri ile gönüllü gençlere teşekkür etti. Aydın, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ülkemizde ağaç dikme seferberliği başlatılmıştır. Bizde Gençlik Merkezleri olarak 10 Kasım Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. Yıl dönümünde ağaç dikerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andık. Aynı zamanda da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emirlerini yerine getirerek, yeşil ve ormanı bol olan bir Türkiye için fidanları toprakla buluşturduk" diye konuştu.

Bu arada Kovid-19 pandemisi nedeniyle gençler maske ve mesafe tedbirlerine riayet ederek fidan diktiler. - ERZURUM