Gençler Atatürk için yürüdü - Son Dakika
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Gençler Atatürk için yürüdü

6 saat önce

Aydın'da öğrenim gören üniversiteli gençler Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Söke'ye gelişinin 96'ncı yıldönümünde Atatürk için yürüdü.

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Aydın'da öğrenim gören üniversiteli gençler Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Söke'ye gelişinin 96'ncı yıldönümünde Atatürk için yürüdü.


Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlere yönelik düzenlenen "ÜniTrekking" etkinlikleri kapsamında yapılan yürüyüşte gençler Latmos Dağı'na çıktı. Çörlen Asarı ve Bağarcık kalelerine çıkan gençler Latmos'taki kaya resimleriyle ilgili de bilgi aldı. Yaklaşık 7 saat süren yürüyüşle 10 kilometreye yakın yürüyen gençler Latmos'ta Atatürk pankartı açtı.


Latmos'un eşsiz güzelliğinde yapılan yürüyüşte Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin rehberleri ve eğitmenleri tarafından gençlere rotadaki tarihi ve doğal yapılarla ilgili bilgi de verildi. Üniversite gençlerine yönelik düzenlenen yürüyüşler önümüzdeki haftalarda da devam edecek.


Amaçlarının Aydın'a üniversite eğitimi için gelen gençlere Aydın'ın doğal ve tarihi güzelliklerini görmelerini sağlamak olduğunu belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise her fırsatta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmaya devam edeceklerini ifade etti. - AYDIN

Mustafa Kemal Atatürk, Aydın, Söke, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:29 Kaynak: İHA
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