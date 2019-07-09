Son Dakika Haberleri: Gençler Avrupa Dart Şampiyonası, 2'nci kez Ankara'da yapılacak
Son Dakika Spor Haber

Gençler Avrupa Dart Şampiyonası, 2'nci kez Ankara'da yapılacak

43 dakika önce

Dünya Dart Federasyonu ile Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) tarafından organize edilecek Avrupa Gençler Dart Şampiyonası, Ankara'da başlayacak.

Gençler Avrupa Dart Şampiyonası, 2'nci kez Ankara'da yapılacak, System.String[]
Ankara, Avrupa, Spor
Dünya Dart Federasyonu ile Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) tarafından organize edilecek Avrupa Gençler Dart Şampiyonası, Ankara'da başlayacak.
Organizasyona bu yıl ikinci kez ev sahipliği yapacak olan Türkiye, geçtiğimiz yıl kadınlar teklerde ve takımlarda İngiltere ile final yapmış ve Avrupa ikincisi olmuştu.
10-13 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek şampiyonaya Türkiye'nin yanı sıra 13 ülkeden sporcular katılacak. Şampiyonada ülkeler, 4 erkek ve 2 kadın sporcuyla madalya mücadelesi verecek. Uluslararası Bocce Konfederasyonu (CBI) ve TBBDF Başkanı Mutlu Türkmen, "Önceki yıl Ankara'da düzenlenen organizasyonda bayanlarda gümüş madalya aldık. Bu yıl inşallah hem kızlar hem de erkeklerde kürsüye çıkmayı planlıyoruz. Müsabakalar bireysel, çiftler ve takım kategorilerinde yapılacak. Bu yıl ikincisini yapacağımız organizasyona halkımızı bekliyoruz" diye konuştu.


Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 07:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tudor, Dorukhan transferi için İstanbul'a geldi Erdoğan: Düzensiz göçle mücadelede Avrupa'dan gereken desteği göremedik AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı: 2 bin euro manevi tazminat, bin euro mahkeme masrafı Ankara Gar Katliamı'nda İçişleri Bakanlığı 350 bin TL tazminat ödemeye mahkum edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 20:00:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gençler Avrupa Dart Şampiyonası, 2'nci kez Ankara'da yapılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]