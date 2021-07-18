Gençler Avrupa Judo Kupası sona erdi

Türkiye, erkek judocularla katıldığı organizasyonu bir bronz madalyayla tamamladı. Milli sporcu Umalt Demirel, dün erkekler 73 kiloda üçüncü olmuştu.

90 kiloda Cem Ata Demirtaş ve +100 kiloda İbrahim Halil Özmen repesajda, 81 kiloda Berke Çırpan ve 100 kiloda Fatih Enes Acet, ilk turda rakiplerine yenildi.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonun son gününde tatamiye çıkan milli sporcular madalya kazanamadı.

MasterChef jürisi Danilo Zanna'dan İngiltere Milli Takımı'na çarpıcı tepki: Çok ayıp şeyler oldu