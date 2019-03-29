Gençler, Avrupa Turuna Törenle Uğurlandı

ANKARA'da, 'Avrupa İçin Ayağa Kalk' projesi kapsamında yaklaşık 15 gün içerisinde 12 ülkeyi gezerek, gençlerin Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy kullanmaları çağrısında bulunacak olan grup, düzenlenen törenle uğurlandı.

ANKARA'da, 'Avrupa İçin Ayağa Kalk' projesi kapsamında yaklaşık 15 gün içerisinde 12 ülkeyi gezerek, gençlerin Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy kullanmaları çağrısında bulunacak olan grup, düzenlenen törenle uğurlandı.



Genç Girişimciler ve Liderler Derneği'nin başlattığı genç bireylerin Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy kullanmaları çağrısında bulunması amacıyla düzenlenen 'Avrupa İçin Ayağa Kalk' projesi kapsamında 12 ülkeyi 19 Mart-15 Nisan tarihleri arasında gezecek olan bir grup genç, törenle uğurlandı. Avrupa Birliği Başkanlığı'nda düzenlenen törene Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakçı da katıldı. Kaymakçı, gezi kapsamında gençlerin minibüsle Türkiye dahil 12 ülkeye gideceğini belirtti. Mayıs ayında Avrupa Parlamentosu seçimleri olduğunu hatırlatan Kaymakçı, şunları söyledi:



"Biz Türkiye olarak, Avrupa'nın bir parçası ve Avrupa Birliği'ne (AB) aday bir ülke olarak bu seçimleri yakından takip ediyoruz. Gençlerimiz, bu seçimlere, Avrupa gençliğinin katılması için bir girişim başlattılar. Biz de bu girişimi destekliyoruz. AB ülkelerinde, Türk kökenli AB vatandaşları var. Bu vatandaşların da Avrupa Parlamentosu'nda oy kullanmaları önemli. Bizim istediğimiz demokratik bir Avrupa, bizim istediğimiz güçlü bir AB, bizim istediğimiz AB içinde Türkiye'nin de üye olduğu dünya barışına, Avrupa barışına, istikrarına katkıda bulunacak bir AB istiyoruz. Buradan tüm Avrupalı seçmenlere sesleniyoruz; daha sağlıklı, daha demokratik, karşılıklı saygıya dayanan tüm inançlara saygı gösteren, İslamofobinin olmadığı, yabancı düşmanlığının olmadığı bir Avrupa istiyoruz."



Genç Girişimciler ve Liderler Derneği'ni kutladığını ifade eden Kaymakçı, "Biz Avrupalıyız. Avrupa Parlamentosu seçimine katılmasak da Türkiye'den gençlerin diğer Avrupalı gençlerle birlikte Avrupa'nın başlattığı, Türkiye'den Avrupa'nın kuzeyine doğru bir konvoyla gitmesi gurur verici. Bu girişimi anlamlı buluyorum" dedi.



'AVRUPA TÜRKİYE'DEN BAŞLAR'



Genç Girişmciler ve Liderler Derneği Türkiye Başkanı Burcu Erol, 'Avrupa Türkiye'den başlar' sloganı ile turu başlattıklarını söyleyerek, "Türk gençlerinin, Avrupa Parlamentosu seçimlerine destek veriyor olması çok önemli bir mesaj" diye konuştu.



Türkiye adına Avrupa turuna katılacak gençlerden Nihal Zorluoğlu da, "Bir araçla Türkiye'den başlayıp Hollanda'daki 'Demokrasi Festivali'ne kadar Türkiye ile birlikte 12 ülkeyi 15 gün içerisinde ziyaret etmiş olacağız. Gençlerin oy kullanması sürecine katkı sunacağız. Bu süreçte Türkiye'nin AB'ye girmesi için de katkı aramış olacağız" dedi.



12 ÜLKEYİ KAPSAYAN GEZİ



Gençler, proje kapsamında sırasıyla Ankara'dan sonra Bulgaristan'ın Sofya, Sırbistan'ın Belgrad, Romanya'nın Temeşvar, Macaristan'ın Budapeşte, Hırvatistan'ın Beli Manastır, Avusturya'nın Graz, Almanya'nın Münih, Fransa'nın Strazburg, Belçika'nın Brüksel, Hollanda'nın Texel kentlerinden sonra İzlanda'da turlarını tamamlayacak. Gençler bu şehirlerde düzenleyecekleri etkinliklerde gençlerin demokratik süreçlere aktif katılımı için Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy kullanması çağrısında bulunacak.



- Ankara

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Ali Koç Açıkladı: 31 Mayıs'a Kadar 60-65 milyon Euro Bulamazsak Avrupa'ya Gidemeyiz

İngiliz Parlamentosu Brexıt Anlaşmasını Üçüncü Kez Reddetti

Avrupa'nın Dev Takımları, Cengiz Ünder'in Peşinde!

Yerel Seçimler Öncesi Yapılan Son Anketten Çarpıcı Sonuç! 5 Büyükşehirden 4'ünde Millet İttifakı Önde Gidiyor