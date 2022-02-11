Üye Girişi
Gençler B Türkiye Halter Şampiyonası başladı - Son Dakika

Gençler B Türkiye Halter Şampiyonası başladı

11.02.2022 12:23

Türkiye Halter Federasyonu tarafından okul sporları kapsamında düzenlenen Gençler B Türkiye Halter Şampiyonası, Osmaniye'de başladı.

Türkiye Halter Federasyonu tarafından okul sporları kapsamında düzenlenen Gençler B Türkiye Halter Şampiyonası, Osmaniye'de başladı.

Osmaniye Tosyalı Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 37 ilden 400 kız ve erkek sporcu ile teknik ekip katılıyor.

Organizasyon hakkında basın mensuplarına bilgi veren Türkiye Halter Federasyonu Osmaniye İl Temsilcisi İsmail Atmaca, 22 yıl sonra Osmaniye'de ilk kez halter şampiyonası düzenlendiğini söyledi.

Şampiyonaya Türkiye'nin farklı illerinden 400 sporcu ve antrenörün katıldığını aktaran Atmaca, "Bugün başlayan organizasyon, pazar günü sona erecek. Burada başarılı olanlar, Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezleri'ne seçilecek ve farklı kategorilerdeki takımlara ayrılacak. Şu anki ilk hedef, Avrupa Şampiyonası. Bu tür müsabakalar, Türkiye'nin olimpiyat şampiyonlarının belirlendiği yerlerdir." diye konuştu.

Gençler B Türkiye Halter Şampiyonası başladı
Gençler B Türkiye Halter Şampiyonası başladı
Gençler B Türkiye Halter Şampiyonası başladı

YORUMLAR
500

İsmail Atmaca, Osmaniye, Türkiye, Halter, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gençler B Türkiye Halter Şampiyonası başladı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:39 Bakan Dönmez'den elektrik zirvesi sonrası açılama: Uyarılarımızı yaptık
16:28 Meksika'da polis memurları güpegündüz ekip aracında ilişkiye girdi
16:17 Tüfeğiyle tartıştığı adamları kovalayan 93'lük dede, gelen polislere Kore savaşını anlattı
16:14 Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: Yıl sonunda yüzde 24'lere inecek, 2023 Mayıs itibarıyla da tek haneli rakamlara düşecek
16:00 Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Faturamı ödemeyeceğim" sözlerine AK Parti'den sert yanıt geldi
15:59 Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı kadrosunda sürprizler tufanı!
15:25 Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu konusu nedir?
15:24 Kırmızı Oda'da bugün neler olacak? Sadi, geçmişinin intikamını alacak mı?
15:16 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın henüz hastalığı atlatamadığı açıklandı
15:14 Tarkan'dan 7 yıl önce katledilen Özgecan Aslan paylaşımı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 17:05:56. #1.11#
SON DAKİKA: Gençler B Türkiye Halter Şampiyonası başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement