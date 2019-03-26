Gençler Bahar Yürüyüşünde Bir Araya Geldi
1 saat önce
Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından gençlerin hem spor yapmasına katkı sağlamak hem de bir arada güzel zaman geçirmeleri amacıyla gerçekleştirilen 'Trekking' etkinlikleri devam ediyor.
Şehir merkezindeki etkinliklerin yanı sıra gençleri doğayla da buluşturmak isteyen Gençlik Merkezi, yaklaşık 300 gencin katılımıyla Kümbet, Gerdekkaya, Yazılıkaya rotasında 16 kilometrelik bahar yürüyüşü gerçekleştirdi.
Gençlerden gelen talepler doğrultusunda doğa yürüyüşlerinin devam edeceğini belirten yetkililer, yürüyüşlerle spor yapmanın ve sosyalleşmenin yanında Eskişehir'in kültürel mekânlarını da tanıtmayı amaçladıklarını ifade ettiler. Uzman rehberler eşliğinde düzenlenen etkinliklere katılan gençler Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ettiler.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 01:47 Kaynak: Bültenler
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