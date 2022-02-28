Gençler, Balıkesir Büyükşehir Belediye başkanı Yücel Yılmaz'ı ağırladı - Son Dakika
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Gençler, Balıkesir Büyükşehir Belediye başkanı Yücel Yılmaz'ı ağırladı

28.02.2022 10:07

Gençler, Balıkesir Büyükşehir Belediye başkanı Yücel Yılmaz'ı ağırladıBALIKESİR Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait gençlik merkezinde gerçekleştirdiği buluşmada gençlerle oldukça yüksek enerjili, bol muhabbetli bir buluşma gerçekleştirdi.

Gençler, Balıkesir Büyükşehir Belediye başkanı Yücel Yılmaz'ı ağırladı

BALIKESİR Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait gençlik merkezinde gerçekleştirdiği buluşmada gençlerle oldukça yüksek enerjili, bol muhabbetli bir buluşma gerçekleştirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz gençlerle buluşmasında sorulara içten cevaplar verdi. Yılmaz, ilk soruda "Hayatta yapmanız gereken büyük taşlar, asli görevlerimiz var." ifadelerini kullanarak sözlerine devam etti. "Nasıl gençlik istiyorsunuz dediğinizde hiçbir şeyi ıskalamayın. Hayatınızın önemli taşlarını iyi belirleyin. Bir profesörün hep anlatılan hikayesi var mutlaka benden önce hocalarınızda anlatmıştır. ilkokulu bitirmeden üniversite gidilmiyor. Üniversite okunmadan yüksek lisans yapılmıyor, Uzmanlık yapılmıyor"

Başkan Yılmaz'a Z kuşağıyla ilgili soru gelirken "Z kuşağı olmak isterdim" ifadelerini kullanarak sözlerine devam etti. "Genç Olmak Vardı, Genç olmak ister miydiniz sorusuna "evet isterdim tabiki" Şimdi bazen bilim insanları konuşuyor. Z kuşağı yok. Kimisi de diyor var. Aslında her zamanki gibi şimdi şunun biz seksen iki doğumlulara kadar olan arkadaş. hayatı, anlayış, kavrayış ve beklenti şekilleri farklıydı. Nedir o? Biri bunu yapamazsın dediğinde sorgulamaktan ziyade örnek almaya çalışıyorum. Çok seçen yok kıtlıklar vardı. Ama seksen ikiden sonra devlet politikasını değiştirdi. Turgut Özal diye bir Başbakan vardı. Avrupa Birliği anlaşmaları yaptı. Bu değişimi en iyi anlayan insanlar. Benim doğum yerim Almanya. Almanya'da yedi yaşına kadar kaldım. geldiğimde kültür şoku yaşadım. Yani yedi yaşına kadar insan neden yaşar diye sordu. aklınıza gelebilir. O zaman işte. vardı Almanya'da. Büyük marketler vardı. çok kanal sayısı vardı. Türkiye'ye geldik. Saat onda televizyon İstiklal Marşı'yla açılıyor. Her yerde ihtiyaçlarınızı karşılayacağınız yerler yoktu. şimdi bu da bulunca yetin kavramı getiriyor. Ama şu anda yani gençlerimiz, doğal insan hakkı olan, seçme hakkını kullanabiliyor. Bu da farklı bir şey yani. Çalışacağın yeri seçebiliyorsun, gideceğin okulu seçebiliyorsun. Emek külfet dengesi içinde o bolluk, bereket seçenek. sizin düşünce tarzınızı değiştiriyor. ben de mesela öyle bir dönemde yetişmek yerine bu kadar seçeneğin çok olduğu ama şimdiki aklım da olsa çok iyi olurdu yani" dedi.

Başkanın büyük bir ilgiyle cevapladığı sorular sonrasında başkan gençlere Uludağ ve Çanakkale gezisi sözü verdi. Büyük bir sevinçle karşılanan bu gezi sözleri başkana teşekkürlerini ileten gençler memnuniyetlerini belirttiler. Başkan Yılmaz Gençlere Teşekkür ederek salondan ayrıldı.

Sara Çetinkaya'nın moderatörlük yaptığı etkinlikte Blıkesir Gençlik ve Spor il Müdürü Lokman Arıcıoğlu da gençlere spor yatırımlarının süreceği müjdesini verdi.

Gençler, Balıkesir Büyükşehir Belediye başkanı Yücel Yılmaz'ı ağırladı
Gençler, Balıkesir Büyükşehir Belediye başkanı Yücel Yılmaz'ı ağırladı
Gençler, Balıkesir Büyükşehir Belediye başkanı Yücel Yılmaz'ı ağırladı

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Yücel Yılmaz, Balıkesir, Almanya, gençlik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gençler, Balıkesir Büyükşehir Belediye başkanı Yücel Yılmaz'ı ağırladı - Son Dakika


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