Gençler Başkandan Saha İstedi

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Dağyoncalı ve Çubuklu Mahallesi'nde mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Dağyoncalı ve Çubuklu Mahallesi'nde mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Ziyarette; AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Haldızoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Serdivan İlçe Başkan Vekili Yaşar Kara ve Cumhur İttifakı Serdivan Belediyesi Meclis Üyesi Adayları da yer aldı.



"Projeleri yok"



31 Mart'ta gerçekleşecek olan seçimleri sadece yerel seçim olarak görmediklerini belirten AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, "Karşımızda millet ittifakı adıyla oluşturulmuş bir zillet ittifakı var. Bu ittifakın bir projesi olmadığı gibi, bizim yapmış olduğumuz ve yapımına devam ettiğimiz projeleri de durdurup ülkemizi eski karanlık günlere döndürme niyetindeler. Dolayısıyla bu seçimi sadece yerel seçim olarak görme lüksümüz yok. 31 Mart'taki seçimler, ülkemizin genelindeki tüm yatırımları doğrudan etkileyecek, milletimizin refah seviyesine tesir edecek öneme sahip. İnşallah milletimiz, ülkemizin huzuru ve geleceği için Cumhur İttifakı'na gönülden destek olarak kararını istikrardan yana verecektir" dedi.



"Gurur duyuyoruz"



Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın her zaman ulaşılabilir olması ve iletilen taleplerle ilgili olarak birebir ilgilenmesi hasebiyle ayrı bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Milliyetçi Hareket Partisi Serdivan İlçe Başkan Vekili Yaşar Kara, "Vatandaşlarımızın taleplerine kulak vermek çok önemli. Hemşehrilerimizle bire bir ilgilenen Serdivan Belediye Başkanımızla bu anlamda gurur duyuyoruz" diye konuştu.



"Hizmet Sanatı"



Siyasetin millete hizmet etme sanatı olduğuna dikkat çeken Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Cumhur İttifakı'nın Serdivan Belediye Başkan Adayı olarak bugün sizlere misafir olduk. Hemşehrilerimize en güzel hizmeti sunabilmek için 2009'da yola çıktık. Gece, gündüz demeden özverili bir şekilde Serdivanımızdaki tüm dinamiklerimizle birlikte istişare ederek çalıştık. Hamdolsun ortaya koymuş olduğumuz projelerle bugün başımız dik bir şekilde yine sizlerin huzurundayız. Artık hedeflerimizi yükselttik. İnşallah önümüzdeki dönem daha büyük ölçekte projelerle Serdivan'daki hizmet yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Siyaset millete en güzel hizmeti icra etme sanatıdır. Tüm enerjimizi heyecanımızla harmanlayarak, sizlerin teveccühüyle Serdivanımızda daha güzel hizmetler icra etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.



"Yeni spor alanları"



Dağyoncalı gençlerin saha talebini de değerlendiren Başkan Alemdar, "Serdivan'da 34 spor tesisi olmak üzere, 29 futbol sahası, 11 tenis kortu, 10 basketbol sahası, 8 yürüyüş yolu ve spor kompleksini vatandaşlarımızın kullanımına sunduk. İnşallah önümüzdeki dönem hemşehrilerimizin spor yaparak sosyalleşebilecekleri yeni projeleri Serdivanımıza kazandırmaya devam edeceğiz. Bu noktada gençlerimizin bizden talep ettikleri sahayı da en kısa sürede Dağyoncalı Mahallemizde hayata geçireceğiz. Gençlerimizin isteği başımızın üzerindedir" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Son Dakika » Yaşam » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

MHP'li Nihat Atlı: Rabbimin İzniyle Bunların Anasını Belleyeceğiz

90 Yaşındaki Mustafa Dede, Yaşamına 120 Torun Sığdırdı

Odasına Giren Yengesi, 17 Yaşındaki Genci Fenalaşmış Halde Buldu

Helikopterli Trafik Denetiminde Yakalanan Kadın Sürücü Neye Uğradığını Şaşırdı