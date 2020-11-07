Gençler BEBKA yazılım geliştirme ve kodlama atölyelerinde sertifikalarını aldı - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı(BEBKA)'nın, gençlere yönelik düzenlediği yazılım geliştirme ve kodlama atölyelerinin ilki olan PHP &Laravel eğitimi tamamlandı.

BEBKA tarafından bölgede 'Milli Teknoloji Hamlesi' ışığında genç girişimciler tarafından teknoloji odaklı girişimlerin hayata geçirilmesine katkı sağlamak, girişim fikirlerinin hayata geçirilmesi için gereken yazılım, uygulama geliştirme ve kodlama bilgisinin sağlanması ve startuplar için teknoloji yöneticisi yetiştirilmesine ihtiyaç olduğu tespit edildi. Bu kapsamda çağın gereklerine uygun bir şekilde Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinde gençlere yönelik olarak yazılım geliştirme ve kodlama alanında eğitim programı hayata geçirildi.

Programda hedef kitle Bursa, Eskişehir ya da Bilecik'te eğitim gören ya da yaşayan, yazılım alanında bir kariyer yapmak için motivasyonu ve azmi yüksek,19-29 yaş arasındaki gençler olarak belirlendi.

Kodluyoruz Derneği iş birliği ile düzenlenen program kapsamında ikinci atölye "C# .NET Core ile MVC Bootcamp" ise 33 katılımcıyla 24 Ekim'de başladı. Çevrimiçi ortamda interaktif bir şekilde gerçekleştirilecek atölye toplam 70 saat sürecek ve program 12 hafta içinde tamamlanacak. - BURSA