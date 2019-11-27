Gençler belediye imkanlarıyla üniversiteye hazırlanıyor

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezleri'nde üniversite sınavlarına hazırlanan gençler hayallerine kavuşmak için sıkı bir disiplinle çalışıyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na hazırlanan öğrenciler hayallerine kavuşmak için Sosyal Etkinlik Merkezleri'nde çalışmalarına devam ediyor. Denizli'de üniversite sınavına hazırlanan mezun ve lise son sınıf öğrencileri, Denizli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Yenişehir, Kayıhan, Anafartalar, Atalar, Karaman ve Anafartalar Sosyal Etkinlik Merkezleri'nde eğitim görüyor. Lise mezunu öğrenciler hafta içi her gün sabahtan öğleye kadar Yenişehir, Kayıhan, Anafartalar ve Atalar Sosyal Etkinlik Merkezi'nde; 11. ve 12. sınıf öğrencileri de hafta sonu Karaman, Yenişehir, Kayıhan ve Anafartalar Sosyal Etkinlik Merkez'inde YKS'ye hazırlanıyor.

Sıkı bir disiplin ve modern eğitim metotları ile sınavlara hazırlanan öğrenciler, Sosyal Etkinlik Merkezleri'nden çok memnun olduklarını dile getirerek, kendilerine destek olan Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.