Gençler Bilgilerini Konuşturdu

14-17 yaş grubunda Salihli Gençlik Merkezinden katılan Kapuska isimli gurup birinci olurken,

18-25 yaş grubunda ise Şehzadeler 75.Yıl Gençlik Merkezinden katılan D. 401 adlı gurup birinciliği elde etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kültür ve Sanat Yarışmaları adı altında düzenlenen gençler arası bilgi yarışması Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 75. Yıl Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda 14-17 ve 18-25 yaş aralığındaki gençlerin katıldığı 2 ayrı kategoride düzenlendi. Yapılan yarışmada gençlere, genel kültür, tarih, edebiyat, coğrafya, vatandaşlık, güncel konular, görsel sanatlar, müzik, sayısal mantık, spor kültürü konularından seçmeli sorular yöneltildi. Kendilerine yöneltilen sorulara doğru cevap vermek için gençler kıyasıya yarıştı.

34 grubun katılımıyla gerçekleştirilen bilgi yarışmasında 14-17 yaş grubunda Salihli Gençlik Merkezinden katılan Kapuska isimli gurup birinci oldu. 18-25 yaş grubunda ise Şehzadeler 75.Yıl Gençlik Merkezinden katılan D. 401 adlı gurup birinci oldu.

Yarışmalar sonunda birinci olana gruplara katılım belgeleri Gençlik Merkezleri Koordinatör Müdürü Ömer Kutlu ve Ayşe Hafsa Sultan Yurt Müdürü Ebru Acar tarafından verildi.Grup birincisi olan gençler Denizli'de yapılacak bölge Birinciliği yarışmasında Manisa'yı temsiledecek.