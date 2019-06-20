Son Dakika Haberleri: Gençler, Binali Yıldırım için pedal çevirdi
Son Dakika Güncel Haber

Gençler, Binali Yıldırım için pedal çevirdi

2 saat önce

AK Parti Beykoz İlçe Gençlik Kolları, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a destek olmak için bisiklet turu düzenledi.

Gençler, Binali Yıldırım için pedal çevirdi, System.String[]
AK Parti Beykoz İlçe Gençlik Kolları, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a destek olmak için bisiklet turu düzenledi.
Yaklaşık 150 bisikletli genç, Yıldırım'a destek olmak için Tokatköy'den Paşabahçe Sahili'ne 10 kilometre pedal çevirdi.
AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Sacit Göksu'nun da katıldığı bisiklet turunun sonunda konuşma yapan İlçe Gençlik Kolları Başkanı Furkan Çeliker, "Beykoz gençliği olarak 23 Haziran'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Binali Yıldırım'a destek olmak için pedal çevirdik. Kankamızı İstanbul gençliği hak ettiği yere getirecektir. Katılım sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.
Etkinlik sonrası değerlendirmelerde bulunan Göksu "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın da söylediği gibi çok koşacağız. Siyaset uzun soluklu bir mecradır. Bugün Beykoz teşkilatımızın da düzenlediği bisiklet turu bunu simgeleyen bir etkinlik oldu. Allah'ın izniyle 23 Haziran'da adayımız Binali Yıldırım'ı halkımız Belediye Başkanı yapacak." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:00 Kaynak: AA
İstanbul, Beykoz, Binali Yıldırım, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gençler, Yıldırım için pedal çevirdi: Kankamızı İstanbul gençliği hak ettiği yere getirecektir Binali Yıldırım makam aracı iddialarına cevap verdi: Olayları çarpıtmaya gerek yok Son Dakika! YÖK, 2019 ön lisans ve lisans kontenjanlarını açıkladı İYİ Parti kurucularından Metin Bozkurt'a saldırı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 17:03:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gençler, Binali Yıldırım için pedal çevirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]