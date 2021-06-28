?Gençler Bir Araya Geldi, Haklarını Konuştu - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Pi Gençlik Derneği arasındaki protokol kapsamında yürütülen "Hak Temelli ve Kapsayıcı Gençlik Çalışmaları için Gençlik Organizasyonlarının Güçlendirilmesi" projesinin üçüncü ayağı "Gençlik Hakları" temasıyla Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesinde yapıldı. Sosyal Projeler Daire Başkanlığı'na bağlı Kentsel Adalet ve Eşitlik Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen beş günlük atölye çalışmaları, gençlik tanımı, kamusal alan, gönüllülük, gençlik politikaları ve tarihi, ihtiyaçları farklılaşan gençlik grupları ve gençlik katılımı konularında interaktif yöntemler eşliğinde tamamlandı

Gençlik STK'ları fuarı

Gençlik organizasyonunun dördüncü gününde düzenlenen ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gençliğin sesini yükseltme ve kent hayatına ilişkin her konuya genç bakış açısı getirme hedefiyle çalışmalarını yürüttüğü "Genç İzmir" platformunun da katılımcısı olduğu "Gençlik STK'ları Fuar"ı yoğun ilgi gördü. Yerel Gençlik Dernekleri Ağında yer alan derneklere üye gençlerle ve katılımcılarla yurt dışı eğitim olanakları paylaşıldı. Yaklaşık 400 gencin katıldığı etkinlik şenlik havasında geçti.

Gençlik Dernekleriyle bir araya gelen gençleri farklı illerde yürütülen yeni projeler hakkında da bilgi verildi. Etkinliğe katılan gençler arasında yapılan çekilişte 13 genç yurtdışı projelerine gitmeye hak kazandı.

Genç İzmir yaz dönemi 5 Temmuz'da başlayacak!

Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Sosyal Projeler Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen "Genç İzmir", 5 Temmuz'da Genç İzmir Örnekköy ve Genç İzmir Havagazı'nda yeni kurs ve atölye çalışmalarıyla kapılarını açıyor.

Yoga'dan Dil Kursuna, Karikatür Atölyesinden, Kişisel Gelişim Seminerlerine birçok alanda düzenlenecek kurs ve aktivitelerde katılmak için: gencizmir. com