Gençler "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek için üretiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gençler 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek için üretiyor - Son Dakika

Gençler "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek için üretiyor

6 saat önce

Elazığ'da Avrupa'da ilk olma özelliği taşıyan İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi'nde gönüllü gençlerin yer aldığı ekip, şuana kadar 5 bin adet siperlik maske üreterek "Biz bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına, "Biz Bize Yeteriz Elazığ" sloganıyla destek oldu.

Gençler

Elazığ'da Avrupa'da ilk olma özelliği taşıyan İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi'nde gönüllü gençlerin yer aldığı ekip, şuana kadar 5 bin adet siperlik maske üreterek "Biz bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına, "Biz Bize Yeteriz Elazığ" sloganıyla destek oldu. Ekibin günlük 550 adet üretim yapmaya devam ettiği belirtildi.

Korona virüs salgını nedeniyle ülke genelinde bir çok ilde olduğu gibi Elazığ'da da yüz koruyucu siper ile maske üretimi yapılıyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Avrupa'da ve Türkiye'de tek örneği olarak Elazığ'da yapılan İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi'de önemli bir katkı veriyor. Merkezde Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın koordinesinde İl Özel İdaresi, Fırat Kalkınma Ajansı, Milli Eğitim ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinin desteğiyle kurulan atölyede 10 adet 3-D yazıcıyla yüz koruyucu siperlik maske üretiminde seriye geçildi. Çoğunluğu gönüllüden oluşan ekip, günlük ortama 550 adet siperlik maske üretimi gerçekleştirerek başta sağlık çalışanları olmak üzere ihtiyaca görev kurumlara gönderiyor. Bugüne kadar 5 bin adet üretim gerçekleştiren Gençlik Merkezi Liderleri ile Çocuk ve Gençlik Vakfı gönüllülerinden oluşan ekip, "Biz bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına, "Biz Bize Yeteriz Elazığ" sloganıyla destek olmayı sürdürüyor.

5 bin adet üretim gerçekleştirildi"

10 gün önce başladıkları bu kampanya ile şimdiye kadar 5 bin adet yüz koruyucu siperlik maske ürettiklerini anımsatan Merkezin Genel Koordinatörü Hakan Karabulut, ürettikleri siperliklerinin dağıtımlarını 15 kuruma düzenli olarak ulaştırmaya başladıklarını aktardı.

Merkez hakkında genel bilgi de veren Karabulut, " Merkezimiz, Cumhurbaşkanı himayelerinde Gençlik ve Spor, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman, Çevre ve Şehircilik ile Milli Eğitim Bakanlıklarının destekleriyle inşa edilmektedir. Yapımına 2016 yılında başlandı, 2020 yılında açılacaktı ancak ülkemiz ve dünya bugün çok önemli bir virüsle karşı karşıya ve savaş vermekte. Biz de bu kapsamda cumhurbaşkanımızın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatmış kampanyaya 'Biz Bize Yeteri Elazığ' kampanyası başlatarak destek vermek istedik. Bu amaçla Elazığ Valiliği koordinasyonunda İl Özel İdaresi, Fırat Kalkınma Ajansı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklığında atölyemiz kurduk" dedi.

"Gönüllülerle üretim yapıyoruz"

Başta sağlık olmak üzere sahada aktif çalışan kamu çalışanlarına maske tedarikinde bulunduklarını dile getiren Karablut, "Günlük hem 3D hem de manuel yapım ile beraber toplamda 550 adet yüz koruyucu siperlik maske üretmekteyiz. Bu maskelerimizi valilik koordinasyonunda başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere sahada aktif çalışan tüm kamu çalışanlarımıza belli periyotlarla ulaştırmaktayız. Atölyemiz tamamen gönüllüler tarafından koordine edilmekte. Hem Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün Gençlik Merkezi'nde bulanan gençlik liderleri hem de İpekyolu Çocuk ve Gençlik Vakfı'nın gönüllüleri ortaklığında günlük ortalama 550 adet yüz koruyucu siperlik üretiyoruz"diyerek bilgi verdi. - ELAZIĞ

Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Avrupa, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 04:19 Kaynak: İHA

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