Son Dakika Haberleri: Gençler Bölge Masa tenisi takım müsabakaları sona erdi
Son Dakika Spor Gençler Bölge Masa tenisi takım müsabakaları sona erdi - Son Dakika Spor

Gençler Bölge Masa tenisi takım müsabakaları sona erdi

6 saat önce

Kayseri'de düzenlenen Bölgesel Gençler Masa Tenisi Takım Müsabakaları, İç Anadolu ve Akdeniz Bölge Karşılaşmaları tamamlandı.

Gençler Bölge Masa tenisi takım müsabakaları sona erdi, System.String[]

Kayseri'de düzenlenen Bölgesel Gençler Masa Tenisi Takım Müsabakaları, İç Anadolu ve Akdeniz Bölge Karşılaşmaları tamamlandı.


07 - 08 Aralık 2019 tarihleri arasında İl Müdürlüğü Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonunda yapılan müsabakalar sonucunda İç Anadolu Bölgesi erkeklerde 1. Etimesgut Belediye spor, 2. Kocasinan Belediyesi spor kulübü A takımı, 3. Kocasinan Belediyesi spor kulübü B takımı, bayanlarda ise 1. Kocasinan Belediyesi spor kulübü A takımı, 2. Kocasinan Belediyesi spor kulübü B takımı ve 3. Ankara Masader takımı oldu. Akdeniz Bölgesi erkeklerde 1. Adana Çukurova Üniversitesi Spor Kulübü, 2. Hatay Asp A ve 3.. Hatay Asp B takımı olurken bayanlarda 1. Hatay asp ve 2. Isparta takımı oldu. Müsabakaların ardından dereceye giren takımlara ödülleri Gençlik Spor İl Müdürü Murat Eskici tarafından verildi.


Bölge Müsabakalarında ilk 4'e giren takımlar Ocak 2020'de Aydın Didim'de yapılacak olan Gençler Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazandı. - KAYSERİ

Kocasinan Belediyesi, İç Anadolu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Adalet Bakanlığı Sözcülüğüne Ertuğrul Çekin getirildi
500 bin kamu işçisinin ikramiyesi 13 Aralık'ta ödenecek Samsun'da otomobil tırın altına girdi: 1 ölü Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Libya ile yapılan mutabakat Yunanistan'ın elini kolunu bağladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 22:09:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gençler Bölge Masa tenisi takım müsabakaları sona erdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]