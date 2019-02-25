Son Dakika Haberleri: Gençler Bu Festivalde Fikirleri İle Yarışacak

Gençler Bu Festivalde Fikirleri İle Yarışacak

2 saat önce

Üsküdar Üniversitesi'nin İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle liselere yönelik gerçekleştirdiği Bilim ve Fikir Festivali, bu yıl 6'ıncı kez düzenlenecek.

Gençler Bu Festivalde Fikirleri İle Yarışacak, System.String[]

Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Fen ve Teknoloji Bilimleri olmak üzere üç kategoride düzenlenen festivale başvurular, 4 Mart 2019 Pazartesi gününe kadar uzatıldı.

Üsküdar Üniversitesi'nin İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 18-19 Nisan 2019 tarihlerinde liselere yönelik gerçekleştireceği 6. Bilim ve Fikir Festivali, gençleri gözlemlemeye, düşünmeye, araştırmaya ve proje üretmeye yönlendirmeyi amaçlıyor.

Başvuru tarihi 4 Mart'a uzatıldı

Üsküdar Üniversitesi Bilim ve Fikir Festivali'ne bu yıl Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Fen ve Teknoloji Bilimleri olmak üzere üç kategoride başvuru kabul edilecek. Festival için başvuru tarihi 4 Mart 2019 tarihine kadar uzatıldı. Festivale katılmak isteyen öğrenciler, 4 Mart 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunabilecek.

İcat çıkaracak beyinler aranıyor

Bu yıl da yine dereceye girenler ödüllendirilecek. Her üç kategoride ilk üç dereceye gireceklerden; birinci olanlara 6 bin lira, ikinci olanlara 4 bin lira ve üçüncü olanlara 2 bin lira ödül takdim edilecek. 4 -14 arası dereceye girenlere ise 500 lira ödül verilecek. Proje danışman öğretmenleri dereceye giren proje ödülünün yarısını alacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:05 Kaynak: Bültenler

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