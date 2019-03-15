Son Dakika Haberleri: Gençler Bu Programda Zirveyle Tanışacak

Gençler Bu Programda Zirveyle Tanışacak

43 dakika önce

Erzurum'da gerçekleştirilecek olan Gençlerle Adım Adım Zirveye programı vatandaşlarda heyecan uyandırdı.

Gençler Bu Programda Zirveyle Tanışacak, System.String[]
Erzurum'da gerçekleştirilecek olan Gençlerle Adım Adım Zirveye programı vatandaşlarda heyecan uyandırdı. Özellikle genç katılımcıların beklendiği programda yazar ve gelişimci isimleri büyük farklılık oluşturuyor.

20 Mart tarihinde Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek olan ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ortaklığıyla organize edilen Gençler Adım Adım Zirveye programı gençlerin yoğun katılımıyla fark yaratmayı hedefliyor. Yazar Hayati İnanç'ın ve kişisel gelişimci Bekir Develi'nin katkı sunacağı programda gençlerin neler yapması gerektiği üzerine değerlendirmelerde bulunulacak. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği gençlik üzerine söyleşiler olacak.

Programa ücretsiz ulaşım imkanı

20 Mart Çarşamba günü saat 19.30 da gençlerle buluşacak olan yazar ve kişisel gelişim uzmanları Palandöken ilçesinde bulunan Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde sıcak ortam oluşturması planlanıyor. Kültür merkezine ulaşmak isteyen Atatürk Üniversitesi öğrencileri için de programın başlamasına bir saat kala YURTKUR önünden ücretsiz araç imkanı sunuluyor. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:26 Kaynak: İHA

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