Gençler Buca'da spora ve eğlenceye doyacak

Bucalı gençler, Kaynaklar'ın doğal arazi koşullarında haritayla yön bularak yarışmayı esas alan ödüllü oryantiring etkinliğiyle hem spora hem de eğlenceye doyacak. Dereceye giren ilk üç takıma ödüllerin verileceği yarışma 29 Temmuz'da Dere Kafe'de gerçekleştirilecek. Gençler MelikJoy'un şarkılarıyla eğlenecek.

Buca Belediyesi, salgın sürecinin ardından gençlerin keyifli bir yaz tatili geçirmesini sağlamak için son yılların gözde gençlik sporlarından biri olan ve "yön bulma" anlamına gelen oryantiring yarışması düzenliyor. Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen Gençlik Buluşması'nda, gençler spora ve eğlenceye doyacak. Harita yardımı ile doğal arazi koşullarında yön bulmayı içeren ve zamana karşı yapılan oryantiring etkinliği için katılım ücretsiz olacak. 18 yaş üstü, en az 3 kişilik bir takım kuran herkes yarışmaya katılabilecek.

Hem spor hem eğlence

Ödüllü oryantiring yarışmasında birinci olan takıma bin 500 TL değerince alıveriş çeki, ikinci olan takıma 2 aylık fitness üyeliği, üçüncü olan takıma ise Dere Kafe'de bir gecelik konaklama ödülleri verilecek. 29 Temmuz Perşembe günü saat 18.00'da Dere Kafe'de start alacak organizasyonun ardından 20.30'da MelikJoy olarak bilinen müzisyen Melike Erbey gençlerle buluşacak. - İZMİR