Gençler Büyükgöz'ü Çok Sevdi

Cumhur İttifakı ve AK Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz sosyal medya hesabından gençleri çay içmeye davet etti. Mimar Sinan Mahallesi Meydan Çay Evi'nde gençlerle buluşan Başkan Adayı Büyükgöz, bölgede yaşayan gençlerle fikir fırtınası yaparak gençlerin Gebze'de hayata geçirilmesini istediği projeleri dinledi. Her fırsatta gençliğe önem verdiğini dile getiren Büyükgöz, "Biz onlara daha güzel bir Gebze bırakmak için gece gündüz çalışacağız. Onların bize verdiği enerjiyle gece gündüz çalışacağız ve onların verdiği güçle kazanacağız" dedi.

GENÇLİK MECLİSİ YAPACAĞIZ

Gençlerin fikirlerine önem verdiğini dile getiren Büyükgöz, "Bizler gelecekte bayrağı da, Gebze'yi de gençlerimize emanet edeceğiz. Gençlerimizin iyi bir eğitim, daha sosyal bir çevre, yaşamaktan keyif duyacakları bir Gebze ortaya çıkartmak için çalışacağız. 1 Nisan'da göreve geldiğimizde belediye meclis salonunda düzenleyeceğimiz gençlik meclisleri ile onların sesine kulak verecek, fikir fırtınası yapacağız" ifadelerini kullandı.