2021 yılının en çekici işverenleri belirlendi! - Son Dakika

Her yıl dünyanın 60 ülkesinde 1,8 milyon gençle gerçekleştirilen Universum En Çekici İşverenler Araştırması'nın Türkiye ayağı tamamlandı. Gençlerin çalışma hayatından ve en çekici işverenlerden beklentilerini gösteren bu araştırma ile, 2021 yılının en çekici işverenleri de belirlenmiş oldu.

Universum Türkiye'nin En Çekici İşverenleri 2021 Araştırması, Türkiye'nin önde gelen 59 üniversitesinden 71.584 öğrenci ile bu üniversitelerden mezun halihazırda çalışma hayatında olan 20.528 genç profesyonel ve 3.809 deneyimli profesyonelin katılımı ile Türkiye'nin en kapsamlı gençlik araştırması oldu. Bu yıl 9. kez yapılan araştırma, pandemi döneminde gerçekleşmesiyle de ayrı bir önem taşıyor.

Universum Türkiye'nin En Çekici İşverenleri 2021 Araştırması'nın sonuçlarının global ve ulusal pek çok şirket tarafından merakla beklendiğini belirten Universum Türkiye Lideri Evrim Kuran, "Her şeye rağmen araştırmamızı bu yıl 9. kez tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Universum En Çekici İşverenler Araştırması, her yıl sonuçları merakla beklenen ve şirketlerin gençlerin fikirlerine gösterdiği önemi ortaya koyan bir araştırma. Türkiye'nin gençlerine, beklentilerine, gerçekliklerine ve küresel dünyanın çok çeşitli coğrafyasına kıyasla farklılıklarına bakmak, iş yaşamının geleceğine ve o gelecekle ilgili sorumluluklarımıza dair önemli mesajlar taşıyor. Bu yıl 100.000'e yakın katılımcı ile rekorumuzu kırdık ve araştırmamıza gösterilen ilginin her geçen yıl daha da artması bizi sevindirirken daha da motive ediyor. ülkenin niceliksel olarak en kapsamlı gençlik araştırmasını gerçekleştirmiş olmanın büyüsüne fazla kapılmadan, merak içgüdümüzü taze tutarak işverenler, liderler, üniversiteler ve türlü alandan kural koyucular için anlamlı bir fotoğraf ortaya koymaya çalışıyoruz." dedi.

Paradigma Değişikliğine İhtiyaç Var

Evrim Kuran, araştırmanın bu yıl ilk kez pandemi döneminde gerçekleştiğini ve ortaya çıkan verilerde bu etkiyi gördüklerinin altını çizdi: "Pandemi bütün dünyayı ve sektörleri etkisi altına aldı, bu etkiyi araştırmamızda da gördük. Henüz iş hayatına atılmayan gençlerin işverenlerden beklentilerinin de pandemi etkisiyle daha farklı boyutlar kazandığını gördük. Dünyadaki ve Türkiye'deki Y ve Z kuşağı gençlerin iş yaşamına bakışı ve değişen beklentileri işveren markasında bir paradigma değişikliğine ihtiyaç olduğunu gösteriyor."