Son Dakika Haberleri: Gençler Cumhuriyet Bayramı için koştular
Son Dakika Yerel Gençler Cumhuriyet Bayramı için koştular

Gençler Cumhuriyet Bayramı için koştular

25 dakika önce

- Gençler Cumhuriyet Bayramı için koştularDÜZCE - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 380 çocuk 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için düzenlenen Cumhuriyet Yolu koşusunda koştu.

- Gençler Cumhuriyet Bayramı için koştular

DÜZCE - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 380 çocuk 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için düzenlenen Cumhuriyet Yolu koşusunda koştu.

Akçakoca Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Müdürlüğü tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısı ile düzenlenen Cumhuriyet Yolu koşusu yapıldı. Çınar Caddesi boyunca yapılan minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorisinde 380 çocuk dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Hem heyecanlı hem de neşeli geçen yarışlarda ilk 4'e giren öğrencilere madalyaları verildi. Takım olarak dereceye giren okullara ise kupa verildi.

Beden eğitimi öğretmeni Yaşar Abanoz, Cumhuriyeti ve Atatürk'ü anmak için bu koşunun düzenlendiğini, her yıl çocukların koşarak 29 Ekim tarihini hatırlattıklarını ifade etti.

Atatürk Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Volkan Topaloğlu ise, "Bu koşu 29 Ekim Cumhuriyet Yol koşusuydu. Minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde yapıldı koşular. Cumhuriyetimize yakışır bir yarışma olduğunu düşünüyorum. Dereceye giren öğrencileri tebrik ediyorum" dedi.

Etkinlik koşuda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.

Gençler Cumhuriyet Bayramı için koştular

29 ekim cumhuriyet bayramı, 29 Ekim, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 12:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Dünyaca ünlü genç şarkıcı Justin Bieber'dan Türkleri gururlandıran paylaşım! İBB Başkanı İmamoğlu: İlk defa bu ülkede temel atmama töreni yapacağım Yıllar önce çekilmiş video, MasterChef Yasin'in foyasını ortaya çıkardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 01:04:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gençler Cumhuriyet Bayramı için koştular
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]