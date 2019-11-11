Son Dakika Haberleri: Gençler "Daha Yeşil Bir Türkiye" için fidan dikti
Son Dakika Güncel Gençler 'Daha Yeşil Bir Türkiye' için fidan dikti

Gençler "Daha Yeşil Bir Türkiye" için fidan dikti

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası kapsamında Adıyamanlı gençler fidan dikti.

Gençler

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası kapsamında Adıyamanlı gençler fidan dikti.


Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Fikret Keleş, 11 Kasım'da 11 milyon fidanın ülkemiz ve ilimiz açısından son derece önemli bir organizasyon olduğunu ve bu organizasyonların sürekli devam etmesi gerektiğini söyledi. Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak bu organizasyona destek olduklarını belirten İl Müdürü Fikret Keleş, "Gençlik merkezi öğrencilerimiz, gönüllü gençlerimiz ve KYK yurtlarındaki öğrencilerimizin yanı sıra tüm spor branşlarındaki antrenörlerimiz ve sporcularımızla birlikte bizlerde bu organizasyona destek olmak için fidan diktik. Bence harika bir organizasyon oldu. Özellikle gelecek nesillere daha yeşil ve daha yaşanabilir bir ülke bırakmak adına yapılan bu ağaçlandırma çalışması ile bugünün çocukları ve gençleri gelecek için büyük bir adım atıyor. Yeşil bir ülkede temiz nefes almak için güzel bir başlangıç. Umarım her yıl bu sayı artarak fidan dikimi çalışmaları devam eder" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 05:31 Kaynak: İHA
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