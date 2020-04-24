Gençler de en az yaşlılar kadar korona virüsten korkuyor - Son Dakika
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Gençler de en az yaşlılar kadar korona virüsten korkuyor

6 saat önce

Gençlerinde en az yaşlılar kadar korona virüsten korktuğu yapılan bilimsel araştırma ile ortaya çıktı.

Gençler de en az yaşlılar kadar korona virüsten korkuyor, System.String[]

Gençlerinde en az yaşlılar kadar korona virüsten korktuğu yapılan bilimsel araştırma ile ortaya çıktı.


Necmettin Erbakan Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Bülent Dilmaç, Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir Haktanır ve Dr. Arş. Gör. Tolga Seki, 'Korona Virüs Korkusu Ölçeği'ni dilimize kazandırdı. Akademisyenler söz konusu ölçekle, korona virüs korkusunun belirlenmesi ve kişilerin psikolojik tedavi planına kılavuzluk etmesi amacıyla 668 kişi üzerinde bir araştırma yaptı.


Araştırmayla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Bülent Dilmaç, toplumun korona virüs korkusunu ölçmek ve bu salgından psikolojik olarak olumsuz etkilenen kişilerin tedavi planına kılavuzluk etmesi amacıyla böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi. Dilmaç, "Elde ettiğimiz veriler bize, kadınların bu virüsten erkeklerden daha çok korktuğunu, kronik rahatsızlığa sahip olma ya da olmama durumunun korkuyu etkilemediğini gösteriyor. Araştırmamızdaki diğer veriler ise yaş ve eğitim düzeyine bağlı değerler. Virüsten en çok yaşlıların etkilendiğini biliyoruz ancak korku bağlamında baktığımızda, yaşlılar gençlerden daha çok korkuyor diyemiyoruz. Araştırma bizlere gençlerin de en az yaşlılar kadar korona virüsten korktuğunu gösteriyor. Eğitim düzeyi, korona virüse karşı korkuyu azaltan ya da yükselten bir faktör değil. Eğitim düzeyi yüksek olan da düşük olan da aynı korku düzeyine sahip. Tüm bunlarla birlikte sosyo-ekonomik düzeye göre durum farklılık gösteriyor. Sosyo-ekonomik düzeyi orta olan kişiler, yüksek olanlara göre korona virüsten daha fazla korkuyor" şeklinde konuştu.


Temennilerinin kimsenin bu virüsten fiziki ya da psikolojik olarak etkilenmemesi olduğunu kaydeden Dilmaç, "Pandemilerin ne yazık ki insanlar ve toplumlar üzerinde fiziki ve psikolojik etkileri olabiliyor. Biz de yaptığımız bu çalışmayla konunun psikolojik tedavi yönüne katkı sunmaya çalıştık. İnşallah en kısa sürede salgın biter ve sağlıklı günlere kavuşuruz" ifadelerini kullandı. - KONYA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 01:52 Kaynak: İHA

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