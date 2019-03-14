Son Dakika Haberleri: Gençler Değerlerine Sahip Çıkıyor" Konulu Konferans

Gençler Değerlerine Sahip Çıkıyor" Konulu Konferans

12 dakika önce

Diyarbakır'da "Gençler Değerlerine Sahip Çıkıyor" konulu konferans düzenlendi.

Gençler Değerlerine Sahip Çıkıyor
Diyarbakır'da "Gençler Değerlerine Sahip Çıkıyor" konulu konferans düzenlendi.

Diyarbakır Öğretmenevi'nde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Güneydoğu Anadolu Akıl Platformu iş birliğiyle "Gençler Değerlerine Sahip Çıkıyor" konulu konferans yapıldı.

TBMM 20. Dönem Rize Milletvekili Şevki Yılmaz, konferansta, ruhsuz vücudun bir işe yarayamayacağı gibi dinsiz toplum ve vatansız toplumun da hiç bir işe yaramayacağını söyledi.

Din ve vatanın bir bütün olduğunu aktaran Yılmaz, "Irak, Suriye ortada. Bizim birbirimize kenetlenmemiz lazım. Birbirimize düşersek bu vatanı savunmamız zorlaşır. Çok sayıda peygamber ve sahabeler burada yaşamış. Burası dünyanın değerli yerleşim bölgelerinden biri." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:49 Kaynak: AA

Güneydoğu Anadolu, Diyarbakır, Güncel
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