Gençler demir bariyerlerin kaldırıldığı valilik bahçesinde patenle kaydı - Son Dakika
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Gençler demir bariyerlerin kaldırıldığı valilik bahçesinde patenle kaydı

23.05.2022 18:11

Van'da gençler, göreve yeni başlayan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın talimatıyla demir bariyerlerin kaldırıldığı valilik bahçesinde patenle kaydı.

Van'da gençler, göreve yeni başlayan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın talimatıyla demir bariyerlerin kaldırıldığı valilik bahçesinde patenle kaydı.

Vatandaşların valilik bahçesini kullanabilmeleri için demir bariyerlerin kaldırılmasının ardından Van Büyükşehir Belediyesi Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri de bankların onarımını yaptı.

Kullanımına açılan bahçeye gelen vatandaşlar, banklarda oturarak güneşli havanın tadını çıkardı, gençler de patenle kayarak eğlendi.

Kayak antrenörü Bülent Kayhan, AA muhabirine, Valilik bahçesinin vatandaşların kullanımına açılmasından mutluluk duyduklarını söyledi.

Bahçede 8 yaşındaki oğluyla patenle kaydıklarını belirten Kayhan, "Böylesine güzel bir meydanın hem halkamıza hem de sporculara açılması çok anlamlı oldu. İnsanlar buraya gelip banklarda oturuyor. Büyüklerimiz, gençlerimiz buraya geliyor. Meydanın halka açılmasını herkes olumlu karşılıyor. Biz de burada kayak patentinin tanıtımını yaptık. Çocuklarımızla buradayız. Mutluyuz." diye konuştu.

Vatandaşlardan Mehmet Gültekin ise göreve yeni başlayan Balcı'ya başarı dileyerek, "Valimiz mutlaka hayırlı işler yapacaktır. Bariyerler kaldırılmış. Güzel bir iş oldu. Burada oturarak dinleniyoruz. Valimize çok teşekkür ediyorum." dedi.

Gençler demir bariyerlerin kaldırıldığı valilik bahçesinde patenle kaydı
Gençler demir bariyerlerin kaldırıldığı valilik bahçesinde patenle kaydı
Gençler demir bariyerlerin kaldırıldığı valilik bahçesinde patenle kaydı
Gençler demir bariyerlerin kaldırıldığı valilik bahçesinde patenle kaydı

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Kaynak: AA

Büyükşehir Belediyesi, Kayhan, Balcı, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gençler demir bariyerlerin kaldırıldığı valilik bahçesinde patenle kaydı - Son Dakika


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