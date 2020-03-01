Gençler dil öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gençler dil öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor - Son Dakika

Gençler dil öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor

6 saat önce

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri'nde düzenlenen 52 farklı kurs, bahar döneminde bin 470 gencin katılımı ile sürüyor.

Gençler dil öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor, System.String[]

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri'nde düzenlenen 52 farklı kurs, bahar döneminde bin 470 gencin katılımı ile sürüyor.


Tepebaşı Belediyesi, her yıl on binlerce kişinin faydalandığı ve üç noktada hizmet veren Gençlik Merkezleri ile gençlerin gelişimine destek olmayı ve geleceklerine katkı sağlamayı sürdürüyor. Gençlik Merkezleri tarafından gerçekleştirilen bahar dönemi kursları da bin 470 gencin katıldığı farklı branşlardaki 52 kurs ile devam ediyor. Bu kapsamda gençler için ücretsiz olarak düzenlenen 5 dil eğitiminden biri olan Almanca kursu da gençlerden yoğun ilgi görüyor. 29 Ekim Gençlik Merkezi'nde 25 kursiyerin katılımı ile düzenlenen eğitimler gençlerden beğeni topluyor. Tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilen ve Mayıs ayı ortasına dek devam edecek eğitimler sayesinde kendilerini geliştirme imkanı bulduklarını belirten gençler, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a sağladığı katkılardan dolayı teşekkür ettiler. - ESKİŞEHİR

Tepebaşı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 02:33 Kaynak: İHA
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