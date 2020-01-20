Gençler, Diyarbakır'daki "Tarih ve Medeniyet Kampı"nda buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gençler, Diyarbakır'daki 'Tarih ve Medeniyet Kampı'nda buluştu - Son Dakika

Gençler, Diyarbakır'daki "Tarih ve Medeniyet Kampı"nda buluştu

7 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığının 5. Tematik Kış Kampları kapsamında Diyarbakır'da düzenlenen "Tarih ve Medeniyet Kampı" açıldı.

Gençler, Diyarbakır'daki

Gençlik ve Spor Bakanlığının 5. Tematik Kış Kampları kapsamında Diyarbakır'da düzenlenen "Tarih ve Medeniyet Kampı" açıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir, öğretmenevindeki törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençleri ağırlamaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Düzce, Tokat, Bursa, Aydın, Mersin ve Hakkari'den gençleri ağırladıklarını anlatan Demir, kamp kapsamında yapılacak söyleşilerde tarih ve medeniyet konularının işleneceğini söyledi.

Medeniyetler denilince ilk akla gelen illerin başında Diyarbakır'ın olduğunu belirten Demir, "Tarihi mekanlara yönelik gezi düzenlenecek. En eski medeniyetlerin bulunduğu Diyarbakır, onlarca medeniyetin izlerini taşıyor. Geçmiş ve gelecek arasında tarihe ışık tutmuş, her dönem büyük uygarlıkların merkezi olmuştur. 12 bin yıllık tarihi, 33 medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır, tarihi ve kültürüyle kadim bir şehirdir."

24 Ocak'a kadar sürecek kampta, ilk dersi eski Kültür ve Turizm Bakanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı verdi.

Avcı, Diyarbakır'ın kültürü ve önemli şahsiyetleri hakkında öğrencileri bilgilendirdi, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Mehmet Demir, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:34 Kaynak: AA
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