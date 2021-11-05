Gençler doğa için mücadele etti - Son Dakika

Sultanbeyli Belediyesi, yeşil alanları daha da artırmak için Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi iş birliğiyle gençler arasında farkındalık oluşturacak bir etkinlik düzenledi. Proje kapsamında 2023 fidan toprakla buluşturulacak.

Sultanbeyli Belediyesi, yeni nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi iş birliğiyle "Doğa İçin Yarışıyoruz" adlı bir etkinlik düzenledi. Yarışmada fidanı toprağa en hızlı ve en düzgün şekilde diken takım birinci oldu. Gençler, yarışırken aynı zamanda çevre bilinci kazandı. Diktiği fidanlarla doğaya katkı sundu. Etkinliğe katılan herkese fidan dağıtımı yapıldı. Etkinlik kapsamında devlet hastanesi bahçesi de ağaçlandırıldı.

KAZANANLARI JÜRİ BELİRLEDİ

Yarışmada jüri üyeleri de hazır bulundu. İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Adem Şahin, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Dr. Murat Çelik, İlçe Orman İşletme Şefi Ayhan Eygi jüri üyesi olarak görev yaptı. Jüri üyelerinin yanı sıra 3 yarışma hakemi de alanda fidan dikimlerini kontrol etti.

"EN ANLAMLI YARIŞ, DOĞAYI KORUMAK İÇİN YAPILAN YARIŞTIR"

Gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Bu yaz döneminde meydana gelen orman yangınlarıyla adeta ciğerlerimiz yandı, yangınlar bizleri derinden üzdü. Her fırsatta doğaya katkı sunacak, yeşil alanlarımızı artıracak çalışmaların içinde yer almayı kendimize görev ediniyoruz. Ormanlarımızı korumak için belediye olarak elimizden geleni yaparken, çevremizdeki yeşil alanların sayısını da hızla artırıyoruz. Bu çerçevede ilçe sakinlerimizin nefes alacağı, doğanın huzurunu bulacağı vizyon projelerimiz Millet Bahçesi ve Sultan Korusu'nda çalışmalar devam ediyor, inşallah çok yakında hemşehrilerimizin hizmetinde olacak. Aynı zamanda güçlü yarınlarımızın teminatı gençlerimizin katılım sağladığı bu anlamlı yarışmayı düzenledik. Gençlerimiz birçok konuda yarışıyor ancak en anlamlı olanı doğayı korumak için yapılan yarıştır. Projemizle gençlerimizi doğayı koruma konusunda teşvik etmek, doğaya karşı farkındalık oluşturmak istedik. Onlarla yapılan her şey bizim için çok kıymetli. Bugün projemiz kapsamında gençlerimizin çabalarıyla fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Yeşil vatanımızın koruyucusu olan gençlerimizle birlikte yarınlara miras bıraktık. Diğer taraftan ilçe sakinlerimize 2023 fidan hediye edeceğiz. www.2023fidan.com sitesinden başvuru yapabilirler. Ben tüm genç kardeşlerime katılımları için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Etkinliğe katılan İlçe Kaymakamı Kemal Şahin genç yarışmacılara başarılar dileyerek, "Burada bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Bugün dikilen fidanlarla geleceğin yeşilini oluşturacağız. İnşallah bugün gençlerimizin dikeceği fidanlardan gelecek nesiller istifade edecek. Gençlerimiz burada doğa için yarışmanın yanında geleceği kurtarmak için de yarışıyor. Bizim üzerimize düşen de mevcut yeşili koruyup yeni yeşil alanlar oluşturmak ve destek vermek. Bu yönden bu yarışma çok anlam ifade ediyor. Programı düzenleyen Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Yarışmacılarımızı da tebrik ediyor, başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

Etkinliğe katılan Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi öğrencisi Sıla Yaren Üstüner, "Çevreye katkıda bulunduk bugün, bence mutluluk verici bir şey. Hem birinci olduk güzel hediyeler kazandık hem çevreye katkıda bulunduk. Gelecek nesillere bir miras bırakabildik ve bize bu yarışmayı sunduğundan dolayı Sultanbeyli Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz" dedi.