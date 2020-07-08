Gençler, drone ve robotik kodlama eğitimlerinde buluşuyor - Son Dakika

Gençler, drone ve robotik kodlama eğitimlerinde buluşuyor

Eyüpsultan Belediyesi yaz okullarına katılan öğrenciler bilim, spor ve güzel sanatlarda eğlenerek öğrenmenin keyfini yaşıyor.

Eyüpsultan Belediyesi yaz okullarına katılan öğrenciler bilim, spor ve güzel sanatlarda eğlenerek öğrenmenin keyfini yaşıyor.

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Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü pandemi sürecinde başlayan yeni normalle birlikte tüm önlemleri alarak yüz yüze eğitimlere kaldığı yerden devam ediyor. Maske, mesafe, temizlik kurallarına uyarak eğitim verilen Eyüpsultan Belediyesi yaygın eğitim merkezlerinde öğrenciler, eğitimlerine sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Eyüpsultanlı gençlerin özellikle Güzeltepe Bilişim Akademi'de düzenlenen drone ve robotik kodlama eğitimlerine büyük ilgi gösterdiği dikkat çekiyor.

TEMEL DERSLERDEN SANAT ATÖLYELERİNE TÜM EĞİTİMLER MEVCUT

Yaz okulunun devam ettiği gençlik merkezlerinde 9.-10. sınıflar için temel dersler, kurum içi açılan atölyeler, sanat kulüpleri öğrencilerin pandemi sonrası eğlenme ve öğrenme yeri oluyor. 11-12. sınıflar ve mezun gruplar için yaz okullarında TYT Hazırlık Kampı, kurum içi açılan atölyeler, sanat kulüp dersleri veriliyor.

TAKVİYE DERSLERLE ÖĞRENCİLERİN EKSİKLİKLERİ TAMAMLANIYOR

Yaz okullarının başlamasıyla bilgi evlerinde de 9-15 yaş aralığındaki öğrencilere Kuranı Kerim, siyer, ilmihal, İngilizce dil atölyesi, akıl oyunları, deney atölyesi, puzzle, şehir atölyesi gibi kurum içinde açılan atölyelere ek olarak sanat atölyelerinde de hizmet veriliyor. Ayrıca pandemi sürecinde eğitimlerden geri kalan 7. ve 8. sınıf öğrencilerine özel takviye telafi dersleri veriliyor.

BİLİŞİM AKADEMİ ÇAĞDAŞ TEKNOLOJİ ANLAYIŞIYLA EĞİTİM VERİYOR

Günümüz teknolojisinin gerektirdiği yeniliklerle birlikte eğitimde de teknolojiye yönelim başladı. Eyüpsultan Belediyesi de çağdaş teknolojiyle öğrencileri buluşturarak yeniliklere devam ediyor.

Güzeltepe Bilişim Akademi'de öğrenciler drone kodlamadan, drone uçurmaya ve drone yapımına kadar birçok teknolojik eğitimi alıyor. Drone eğitiminin yanında verilen diğer eğitimlerse şöyle:

Robotik Kodlama ( mbot ve scratch)

Arduino Eğitimleri lise ve ortaokul düzeyi

Grafik (photoshop ve animasyon eğitimleri)

3d tasarım( tinkercad eğitimleri)

"ÖĞRENİRKEN EĞLENİYORUZ…"

Resim atölyesine devam eden Büşra Seven, gün boyu devam ettiğimiz kursların çok faydalı olduğunu belirterek şunları söyledi: "Biz burada gün boyu çalışabiliyoruz. Buraya yeni taşınmıştık. Bu binayı görünce ve ücretsiz olduğunu görünce kayıt yaptırdım. Resim dışında İngilizce atölyesine de gidiyorum. Öğrenirken eğleniyoruz."

Güzel Sanatlar Lisesini kazanan Yiğit Tosun ise, Güzeltepe Bilgi Evinde öğretmenlerinin kendisiyle çok iyi ilgilendiğini ifade ederek, "Daha önce bir yıl başka bir bağlama kursuna gittim. Sonra evde kendim çalmaya devam ettim. Ailem de müziğe olan ilgimi gördükten sonra buraya gönderdi. Yeteneğimi keşfeden hocalarım beni güzel sanatlar lisesine yönlendirdi. Onlara çok teşekkür ediyorum" dedi.

Güzeltepe Bilişim Akademi'de Drone eğitimi alan Hiranur Çolak, "Drone'ın ne işe yaradığını nasıl kodlama yapıldığını anlamak için bu kursa geliyorum. İhtiyaçlarımızdan biri haline gelen drone eğitimini hocalarımızdan aldığımız için çok mutluyum." dedi.

Güzeltepe yaz okulunda drama eğitimi alan Emre Can Yüksel, "Zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum. Çok eğleniyorum, Çok öğretici dersler var burada. Evim yakın olduğu için burada zaman geçirmek güzel oluyor." diye konuştu.


Eyüpsultan Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 17:48 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gençler, drone ve robotik kodlama eğitimlerinde buluşuyor - Son Dakika
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