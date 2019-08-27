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Gençler Dünya 2'ncisi Trakya Birlik'ten

56 dakika önce

10-12 Ağustos 2019 tarihleri arasında Ukrayna'nın Odessa şehrinde gerçekleştirilen Gençler Plaj Dünya Şampiyonasında Trakya Birlik Spor Kulübü Güreşçisi Zeliha Kara, 50 kilogramda Dünya 2'ncisi olarak, gümüş madalya kazandı.

Gençler Dünya 2'ncisi Trakya Birlik'ten, System.String[]

10-12 Ağustos 2019 tarihleri arasında Ukrayna'nın Odessa şehrinde gerçekleştirilen Gençler Plaj Dünya Şampiyonasında Trakya Birlik Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Güreşçisi Zeliha Kara, 50 kilogramda Dünya 2'ncisi olarak, gümüş madalya kazandı.


Konu ile ilgili açıklamada bulunan Trakya Birlik Spor Kulübü Başkanı Önder Yücel, "10-12 Ağustos tarihleri arasında Ukrayna'nın Odessa şehrinde düzenlenen Gençler Plaj Dünya Şampiyonasında kulübümüz sporcusu Zeliha Kara, Dünya 2.'si olarak gümüş madalya kazanarak, ülkemizi ve kulübümüzü başarı ile temsil etti. Buradan sporcumuzun elde etmiş olduğu başarıdan dolayı hocalarımızı ve sporcumuzun ailesini tebrik ediyorum" dedi. - EDİRNE

Trakya Bölgesi, Ukrayna, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 03:22 Kaynak: İHA
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