Gençler Dünya Boks Şampiyonası'nda milli sporculardan Büşra Işıldar yarı finale, Kerem Özmen ve Cem Kaya ise çeyrek finale yükseldi.

Türkiye Boks Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Polonya'da devam eden organizasyonda kadınlar 81 kiloda Büşra Işıldar, Hint rakibi Khushi'yi mağlup ederek yarı finale yükselmeyi başardı ve madalya kazanmayı garantiledi.

Erkekler 60 kiloda Kerem Özmen ve 69 kiloda Cem Kaya ise çeyrek finale çıktı.

Organizasyon, 24 Nisan Cumartesi günü sona erecek.