Gençler Dünya Halter Şampiyonası Özbekistan'da başlayacak

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenecek Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nda Türkiye'yi 11'i kadın 21 milli sporcu temsil edecek.
Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Halter Federasyonu (IWF) organizasyonu Gençler Dünya Halter Şampiyonası, Taşkent'te 23 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.
Şampiyonaya 74 ülkeden 542 sporcunun katılması bekleniyor. Organizasyonda Türkiye'yi 11'i kadın 21 sporcu temsil edecek.
Genç milli haltercilerin kafilesi, dün akşam saatlerinde İstanbul'dan Özbekistan'a hareket etti.
Kaynak: AA
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