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Gençler Dünya Judo Şampiyonası

49 dakika önce

Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nda erkekler 60 kiloda mücadele eden milli sporcu Salih Yıldız, bronz madalya kazandı.

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Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nda erkekler 60 kiloda mücadele eden milli sporcu Salih Yıldız, bronz madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenen ve 81 ülkeden 223 kadın, 294 erkek sporcunun yer aldığı organizasyonun ilk gününde, ferdi müsabakalar yapıldı.

Erkekler 60 kiloda tatamiye çıkan Salih Yıldız, ilk turu maç yapmadan geçti. İkinci maçında Moğolistanlı Temuujin Ganburged'i ve üçüncü turda Japon Ryunosuke Ichikawa'yı ipponla yenen Yıldız, çeyrek finalde ise Azerbaycanlı Ahmad Yusifov'a yenilerek repesaja kaldı. Bu turda Arjantinli Carlos Maldonado'yu 17 saniyede mağlup eden ve bronz madalya karşılaşmasında Türkmenistanlı Hakberdi Jumayev'i ipponla yenen Salih Yıldız, dünya üçüncüsü oldu.

Milli sporcu, Finlandiya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda birincilik kürsüsünde yer almıştı.

Kadınlar 48 kiloda Tuğçe Beder ise ilk karşılaşmasında Portekizli Raquel Brit'yi, ikinci turda İngiliz Sian Babrowka'yı, çeyrek finalde Kuzey Koreli J. Hung Kim'i ipponla yenerek yarı finale yükseldi. Bu turda Fransız Shirine Boukli'ye, bronz madalya maçında ise Kuzey Koreli S. Song Jon'a kaybeden milli sporcu, sıkletinde beşinci oldu.

Gençler Dünya Şampiyonası'nın ikinci gününde, kadınlar 63 kiloda Minel Akdeniz tatamide madalya mücadelesi verecek.

Salih Yıldız, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:26 Kaynak: AA
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