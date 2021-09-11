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Gençler Dünya Oryantiring Şampiyonasında kazanan İsveç - Son Dakika

Gençler Dünya Oryantiring Şampiyonasında kazanan İsveç

11.09.2021 09:55
Gençler Dünya Oryantiring Şampiyonasında kazanan İsveç, System.String[]

Kocaeli'de düzenlenen JWOC 2021 Gençler Dünya Oryantiring Şampiyonası, bayrak yarışlarının ardından bireysel puan ve takım sıralaması sonucunda dünya şampiyonu İsveç oldu.

Kocaeli'de düzenlenen JWOC 2021 Gençler Dünya Oryantiring Şampiyonası, bayrak yarışlarının ardından bireysel puan ve takım sıralaması sonucunda dünya şampiyonu İsveç oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle 5-10 Eylül tarihleri arasında Kocaeli'nde düzenlenen JWOC 2021 Gençler Dünya Oryantiring Şampiyonası renkli görüntülere sahne oldu. Türkiye'den "Kendini Bul" sloganıyla yola çıkan organizasyonda 30 ülkeden 257 kadın ile erkek sporcunun katıldığı sprint, kısa mesafe ve uzun mesafe yarışları yapıldı. Son günde düzenlenen bayrak yarışı bireysel puan ve takım sıralaması sonucunda dünya şampiyonu İsveç oldu.

Kocaeli'nin doğal güzellikleriyle dolu Gebze Denizli Köyü'ndeki ormanlık alanda üçer sporcudan oluşan takımlar, kontrol noktalarını harita ve pusula yardımıyla sırası ile en kısa zamanda bulmaya çalıştı. 29 ülkeden 42 erkek takım ile 35 kadın takımında yer alan toplam 253 sporcu, 5 kilometrelik alanda bayrak yarışlarında dünya şampiyonu olmak için ter döktü. Bayrak Yarışlarında Oryantiring Haritası üzerinde arazi, tepeler, yer yüzeyi, engelleri aşarak 1: 36: 57'lik süreyle kadın kategorisinde İsveç 1 Takımı Tilda Ostberg, Petrina Costermans ile Hanna Lundberg ve 1: 36: 57'lik süreyle erkek kategorisinde ise İsveç 1 Takımı Noel Braun, Viktor Svensk ve Axel Elmblad, dünya şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.

JWOC 2021 Gençler Dünya Oryantiring Şampiyonası'nda bayrak yarışlarında 20 Yaş Kadın kategorisinde 35 takım arasında 1: 36: 57'lik süreyle şampiyon İsveç 1 Takımı Tilda Ostberg, Petrina Costermans, Hanna Lundberg, 1: 39: 16'lık süreyle ikinci Macaristan Boglarka Czako, Viktoria Mag, Csilla Gardonyi, 1: 40: 49'lık süreyle üçüncü Çek Cumhuriyeti Michaela Dittrichova, Lucie Semikova, Marketa Mulickova, 1: 42: 01'lik süreyle dördüncü Finlandiya Maria Maattanen, Salla Isoherranen, Ida Haapala, 1: 42: 19'luk süreyle beşinci İsviçre Corina Hueni, Sanna Hotz, Lilly Graber, 1: 42: 31'lik süreyle altıncı Fransa Lucie Lataste, Cecile Calandry, Perrine Toussaint oldu.

20 Yaş Erkekler kategorisinde 42 Takım aradında 1: 36: 57'lik süreyle şampiyon İsveç Noel Braun, Noel Braun, Axel Elmblad, 1: 39: 16'lık süreyle ikinci Macaristan Peter Nagy, Zoltan Bujdoso, Ferenc Jonas, 1: 40: 49'luk süreyle üçüncü İşviçre Pascal Schmid, Pascal Schaerer, Florian Freuler, 1: 42: 01'lik süreyle dördüncü Norveç Tobias Alstad, Kornelius Kriszat Lovfald Isak Jonsson, 1: 42: 19'luk süreyle beşinci Rusya Dmitrii Stepanov, Ilya Malygin, Mark Tutynin, 1: 42: 31'lik süreyle altıncı Danimarka Linus Agervig Kristiansson, Jacob Steinthal oldu.

JWOC 2021 Gençler Dünya Oryantiring Şampiyonası Bayrak Yarışlarında Türkiye'yi kadınlarda 2: 48: 46'lık süreyle 31. sırada olan Türkiye 1 Takımı Esma Melle, Buket Aydın ile Melisa Altıncı ve 3: 08: 57'lik süreyle 34. sırada Türkiye 2 Takımı Yaren Yılmaz, Elif Sena Uygun ile Bahar Özçelik erkeklerde ise 2: 13: 48'luk süreyle 30. sırada olan Türkiye 1 Takımı Aziz Kızıltaş, Ahmet Yasin Temel ile Ali Aydın, 2: 34: 54'lük süreyle 35. sırada olan Türkiye 2 Takımı Yusuf Parlak, Özcan Deniz ile Cuma Ekici temsil etti.

JWOC 2021 Gençler Dünya Oryantiring Şampiyonası'nın ödül töreni Gebze Denizli Köyü'nde yapıldı. Törene Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, Uluslararası Oryantiring Federasyonu As Başkanı Tatyana Kalender, Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası Etkinlik Direktörü ve Türkiye Oryantiring Federasyonu Dış İlişkiler Kurulu Başkanı Gökhan Ünal, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Ziyaülhak Sarıgül katıldı.

Dünyanın farklı ülkelerinden şehrimize gelen sporcuları şehrimizde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyleyen Başkan Vekili Çakmak, "Bu güzel sporu hem şehrimizde, hem ülkemizde, hem de dünyanın dört bir yanından gençlere ve her yaştan insana tanıtmak için güzel bir etkinlik oldu. Uzaktan yakından gelip bu güzelliğe katkı sunan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bu yarışlara katılan bütün sporcu kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Kocaeli'ne yine bekliyoruz" dedi.

İlk kez yapılan bir organizasyon olan JWOC 2021 Gençler Dünya Oryantiring Şampiyonası'na katılan sporculara, ülkelere, temsilcilere teşekkür ederek konuşmasına başlayan Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz "Başarılı geçen bir yarışma arka planda emek harcayan gönüllülerimizi, hakemlerimizi, antrenörlerimiz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye'ndeki tüm görevlileri aynı zamanda tüm spor temsilcilerini de tebrik etmek istiyorum. Emeklerine sağlık en büyük alkış onlar için. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a ayrıca teşekkürü bir borç biliyorum. 2024 Dünya Mastırlar organizasyonuna ev sahipliği yapmak için müracaatta bulunduğumuz şampiyona için umarım bu güzel organizasyon referans olur" diye konuştu.

Zor bir oryantiring organizasyonunu başarıyla gerçekleştirildiğinin vurgulayan Uluslararası Oryantiring Federasyonu As Başkanı Tatyana Kalender, "Yaklaşık 7 gün önce başladığımız bu yarışmada birçok anıyla beraber 12 yepyeni dünya şampiyonumuz var. Bu Türkiye'de JWOC 2021 Gençler Dünya Oryantiring Şampiyonası'nın ilk yapılışıydı ve organizasyon komitesinin başarıyla bu testi geçtiğini düşünüyorum. Umarım sporcu kardeşlerimiz ülkelerine güzel bir şampiyona, güzel misafirperverlik, iyi tecrübelerle dönecek. Üst düzey organizasyon için yeni bir ülke olan Türkiye'de hızla büyüyen bir federasyon güçlü organizasyonlar yapıyor. 2003'te Dünya Kupası, 2019'da Dünya Kayaklı Oryantiring Şampiyonası ve şimdide JWOC 2021 Gençler Dünya Oryantiring Şampiyonası, Kocaeli'nde yapıldı. Gelecekte daha fazla organizasyonun Türkiye'de gerçekleşeceğini düşünüyorum. Bu organizasyonda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarına Uluslararası Oryantiring Federasyonu adına çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin himayesi altında düzenlenen yarışlara Kocaeli Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gebze Belediyesi destek verdi. Yarışlarda derece elde edenler, kürsüye ülkelerinin bayraklarıyla çıktı. Birincilik elde eden ülkelerin milli marşları okundu. - KOCAELİ

Gençler Dünya Oryantiring Şampiyonasında kazanan İsveç
Gençler Dünya Oryantiring Şampiyonasında kazanan İsveç
Gençler Dünya Oryantiring Şampiyonasında kazanan İsveç
Gençler Dünya Oryantiring Şampiyonasında kazanan İsveç
Gençler Dünya Oryantiring Şampiyonasında kazanan İsveç

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Kocaeli, İsveç, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gençler Dünya Oryantiring Şampiyonasında kazanan İsveç - Son Dakika Spor


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